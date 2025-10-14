Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Concello de A Bola. LP

El asesino en serie valenciano que ha puesto en vilo a una aldea gallega

Antonio Gali, de 74 años, cumplió 40 años de cárcel por matar a tres personas, entre ellas a una niña de once años, vive ahora en A Bola (Orense): «No soy peligroso, mire mis muletas, ahora sólo quiero morir tranquilo»

Manuel García

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 15:44

Comenta

La vida de una pequeña aldea gallega, A Bola, se ha visto alterada en los últimos meses por la presencia de un hombre. Tiene 74 ... años, de hecho cumplirá los 75 el próximo 26 de diciembre, nació en la ciudad de Valencia, y tiene dificultad para caminar, por lo que necesita unas muletas. No sale mucho de su casa y apenas mantiene conversaciones con sus vecinos.

