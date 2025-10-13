La Asamblea de Estudiantes se suma a la huelga en la UV en solidaridad con el pueblo palestino este miércoles El paro es general y está convocado por los sindicatos, mientras que la Universitat acepta la convocatoria estudiantil y recuerda a los profesores que no asistir ese día a clase no tendrá efectos en la nota

José Molins Valencia Lunes, 13 de octubre 2025, 18:24

La Asamblea General de Estudiantes ha anunciado que se suma a la huelga general convocada por los sindicatos para este miércoles en solidaridad con el pueblo palestino. Los estudiantes han comunicado a la Universitat de València que harán una parada académica por este motivo y el centro ha notificado que ha recibido la propuesta y recuerda a los profesores que quienes no asistan a clase ese día no se les podrá bajar la nota final, ya que están ejerciendo su derecho a huelga.

El pasado día 5 de octubre en Valencia ya se celebró una manifestación en apoyo al pueblo palestino que contó con más de 10.000 asistentes, aunque entre aquel día y la huelga del próximo miércoles hay una diferencia importante, y es el acuerdo de paz que se ha concretado este fin de semana entre Israel y Hamás para el cese del conflicto y la devolución de los rehenes.

Pese a este acuerdo, los sindicatos han informado este lunes que mantienen la convocatoria de huelga contra «el genocidio» en Palestina prevista para el 15 de octubre porque consideran que hay que «ser cautelosos y en algunos casos escépticos» ante el acuerdo alcanzado entre las partes, ya que «no es la primera vez que hemos asistido a planes de paz que buscaban solucionar el problema de la situación y que lamentablemente han quedado en nada», han señalado CC OO y UGT.

Los sindicatos han convocado paros de dos horas en cada uno de los turnos de trabajo para el próximo día 15. En turno de mañana, los paros se convocan de las 10 a 12 horas para jornadas partidas y continuas; en turno de tarde, serán desde las 17 hasta las 19 horas en jornadas continuas y, para jornadas continuas en turno de noche, los paros serán desde las 2 a las 4 de la mañana. Además, a las 19 horas, han convocado movilizaciones en Valencia, desde el Parterre a la calle de la Paz; en la plaza María Agustina de Castelló y desde la plaza España de Alicante.