Vista de la playa frente a la Albufera. Jesús Signes

Arrecifes artificiales y arena de presas para salvar las playas de la Albufera

El mar avanza hasta 60 metros en los últimos años en el parque natural y los expertos proponen medidas para frenar la amenaza

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:45

Comenta

Es la peor pesadilla. Una intrusión de agua marina amenaza la Albufera y puede devolver este enclave natural a una situación no conocida en ... siglos. Lo peor es que no es un panorama con decenios por delante sino que puede ocurrir en el corto plazo. Por esa razón no hay que abandonar la lucha y las reivindicaciones.

