Urgente Los bomberos activaron un refuerzo el día de la dana como si toda Valencia estuviera en alerta roja y no solo el litoral
Imagen de archivo de la depuradora de Algemesí. Irene Marsilla

El área metropolitana de Valencia reutilizará el 75% de su agua para el riego

La Generalitat destina 1,4 millones de euros para mejorar la capacidad de depuración y aprovechar 29 hectómetros cúbicos al año

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:30

El área metropolitana de Valencia será capaz de reutilizar el 75% del agua que utilice cada año. Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo ... para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, durante su intervención en el Dinar dels Guardes del Tribunal de las Aguas de Valencia. El miembro del COnsell ha asegurado que la Generalitat, a través de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), incrementará del 45 al 75 % la reutilización del agua depurada en el área metropolitana de València con una inversión de 1,4 millones de euros.

