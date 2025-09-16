Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Melody tras proclamarse vencedora en febrero del Benidorm Fest 2025. EFE

La aportación del Consell al Benidorm Fest dependerá de su impacto promocional

Turismo quiere sentarse con RTVE porque el convenio de 1,5 millones era en proporción a la proyección del festival y todo cambia si ya no es para elegir al representante en Eurovisión

R. González

Benidorm

Martes, 16 de septiembre 2025, 19:05

La decisión del Consejo de Administración de RTVE de que España se retire de Eurovisión si Israel participa tiene especial repercusión en la Comunitat Valenciana ... al salir del Benidorm Fest la persona encargada de representar al país. El apoyo del ente y las instituciones al certamen que se celebra en la capital de la Marina Baixa parece mantenerse vigente, pero el respaldo económico ya es otra cosa. La Generalitat solía aportar 1,5 millones de euros. Sin embargo, esa cifra se puede ver recortada porque, según fuentes de la Conselleria de Turismo, la aportación dependerá del impacto promocional del certamen.

