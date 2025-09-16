La aportación del Consell al Benidorm Fest dependerá de su impacto promocional

La decisión del Consejo de Administración de RTVE de que España se retire de Eurovisión si Israel participa tiene especial repercusión en la Comunitat Valenciana ... al salir del Benidorm Fest la persona encargada de representar al país. El apoyo del ente y las instituciones al certamen que se celebra en la capital de la Marina Baixa parece mantenerse vigente, pero el respaldo económico ya es otra cosa. La Generalitat solía aportar 1,5 millones de euros. Sin embargo, esa cifra se puede ver recortada porque, según fuentes de la Conselleria de Turismo, la aportación dependerá del impacto promocional del certamen.

El convenio de la próxima edición todavía no está firmado. Desde Turismo han remarcado que la cuantía consignada hasta ahora se hacía «en base a ese impacto», ya que el Benidorm Fest servía para escoger al representante español y eso cambia si finalmente no se participa. «No es lo mismo» que el ganador no vaya a estar en Viena el próximo año puesto que «la proyección varía y no se puede pagar lo mismo por menos», han remarcado.

Eso sí, han insistido en que están encantados con el formato del festival de Benidorm y que su voluntad es continuar apoyándolo. Porque es un certamen rentable para la ciudad, la provincia y la Comunitat Valenciana.

De momento, la intención de Turismo se centra en sentarse con Radio Televisión Española para hablar sobre la variación que puede suponer este paso, si el Benidorm Fest deja de ser el trampolín para Eurovisión 2026. Desde la conselleria creen que sería necesario revisar el convenio puesto que la consignación económica está pero todavía no se ha rubricado el documento.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Benidorm han señalado que desde RTVE han corroborado que su decisión de que España se retire si participa Israel no va a afectar a su festival. Según han recalcado, es suyo es un certamen «con marca propia y que ha generado un fenómeno fan propio».

De hecho, han puesto de relieve que llevan meses trabajando para preparar esta quinta edición y que la maquinaria sigue adelante puesto que se trata de «una gran cita musical y cultural». Es más, han hecho hincapié en que a lo largo de las ediciones anteriores ha quedado patente que este formato sirve de plataforma para «impulsar talentos».

Ahora, ante todo lo sucedido, resta esperar para ver qué aportación hará al final el Consell para que se lleve a cabo el Benidorm Fest. La incógnita se despejará cuando se evalúe en cuánto se estima el impacto del certamen si no va a servir para elegir a la persona que represente al país.

La postura adoptada por España no es la única en ese sentido. Se une a Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos, que también comunicaron de forma oficial su decisión de abandonar Eurovisión si Israel no es expulsado.