La jueza de la dana reclama al parking el ticket de aparcamiento de Vilaplana para certificar cuánto duró la comida con Mazón
Antonia García, en un momento de su intervención. EP

Antonia García, en la Comisión del Congreso: «Daría mi vida por que la que hubiera bajado al garaje hubiera sido yo y no mi hija»

La vecina de Benetússer consigue con su desgarrador testimonio arrancar el aplauso de todos los grupos políticos

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:40

Antonia García ha sido la segunda compareciente en la jornada de esta mañana de la comisión de la dana en el Congreso de los Diputados. ... El de la vecina de Benetússer ha sido un testimonio desgarrador. Ha desgranado los últimos momentos de vida de su marido y su hija de 24 años que murieron ahogados en el garaje de su domicilio al ir a sacar los vehículos estacionados ante la subida del nivel de las aguas.

