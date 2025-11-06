Antonia García, en la Comisión del Congreso: «Daría mi vida por que la que hubiera bajado al garaje hubiera sido yo y no mi hija»

Antonia García ha sido la segunda compareciente en la jornada de esta mañana de la comisión de la dana en el Congreso de los Diputados. ... El de la vecina de Benetússer ha sido un testimonio desgarrador. Ha desgranado los últimos momentos de vida de su marido y su hija de 24 años que murieron ahogados en el garaje de su domicilio al ir a sacar los vehículos estacionados ante la subida del nivel de las aguas.

«Daría mi vida por que la que hubiera bajado al garaje hubiera sido yo y no mi hija», ha afirmado entre lágrimas y ha señalado que su familia estaba unida y hacían muchas actividades juntos. Tanto ella como su marido eran funcionarios de la Generalitat y su hija, enfermera en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de La Fe.

Ha recordado que su marido era una persona alegre, que siempre tenía una visión positiva de las cosas, «veía la botella medio llena. Su afán era complacer a los que estaban alrededor. Era el amor de mi vida. Era fácil quererlo. El pasado 30 de abril fui a felicitarle por su 64 años en el cementerio».

«Ambos me dejan un vacío. Ambos tenían alma», ha explicado y ha recalcado que su hija Sara nació en el año 2000 por lo que tenía 24 años recién cumplidos. «Ambos intentaron sacar los coches del garaje sin ser alertados de lo que se venía encima», ha testimoniado.

Antonia García ha señalado que la «alerta llegó tarde y mal», cuando su marido y su hija debían estar muertos. «Las 229 víctimas se murieron no por un fenómeno climático sino por una negligencia», ha recalcado la vecina de Benetússer.

Ha destacado las virtudes de su hija entre las que ha resaltado su buen corazón. «Su dulzura, bondad, sencillez y humildad. La llevo en el corazón. Su dulzura era natural», ha explicado. Ha expresado que esta comisión «sea una promesa de amor y una manera de decirles que siguen conviviendo con nosotros». Antonia García ha expresado su deseo de que la comisión aúne esfuerzos y que se dedique «en cuerpo y alma» para que una catástrofe así no vuelva a repetirse y para que logren «la verdad, la justicia, la reparación y la memoria» que merecen los fallecidos.

Toñi García ha conseguido que todos los grupos le hayan aplaudido tras su testimonio, como ella misma les ha solicitado. Es la primera vez tras tres días de comparecencias que todos los comisionados aplauden a una de las representantes de las víctimas que han pasado por la comisión.

La compareciente ha dedicado buena parte de su desgarrador testimonio a poner en valor las bondades de sus dos familiares y a detallar sus últimas horas, un testimonio que ha roto a muchos de los comisionados.

Tras escuchar a los portavoces de los grupos, García se ha dirigido concretamente a los representantes del PP y de Vox para pedirles que le aplaudieran si «de verdad» habían sentido sus palabras y querían sumar esfuerzos en pro de la verdad y la justicia.

«Me encantaría que, desde aquí, todos ustedes me aplaudieran y me fuera con el calor de todos ustedes, no ya por mí, sino por los familiares de los fallecidos -ha reclamado-. Sólo así entenderé que mi presencia y mi dolor han valido la pena».

El PP y Vox, que habían recibido críticas de otros grupos por no sumarse a los aplausos con los que se habían cerrado las comparecencias anteriores, han así han atendido la solicitud expresa de esta víctima, que, hasta el momento, ha sido la única en conseguir este gesto unánime.