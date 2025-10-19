Amueblamiento, Dietética, Robótica o Automoción, entre los grados de FP con las notas de corte más altas en la Comunitat

Setenta y siete grados superiores de Formación Profesional han requerido de una nota media de al menos nueve sobre diez para conseguir plaza en la ... última admisión, que es la que ha determinado la matriculación de cara al ejercicio actual. Y los títulos de la familia sanitaria son, con diferencia, los más exigentes a la hora de acceder.

La Conselleria de Educación acaba de hacer públicas las notas de corte aplicadas por los centros públicos y concertados, que juegan con las mismas reglas de escolarización. La información es valiosa para los futuros estudiantes, en el sentido de que orientan sobre el nivel de exigencia del título que quieren cursar, como pasa con las carreras universitarias, también permite realizar análisis comparativos entre familias o grados y dan una idea de la excelencia que se requiere en la Formación Profesional.

La admisión ordinaria en títulos profesionales se rige, básicamente, por dos criterios fundamentales: se aplican cupos en función de la vía de entrada (en los superiores hay más plazas reservadas para los que llegan desde Bachillerato, por ejemplo) y la ordenación de las solicitudes se basa en la calificación media de los estudios previamente cursados, que además funcionan como requisito de acceso.

En cuanto a las reservas, de las plazas totales de cada grado se detrae el 5% para personas con discapacidad y para deportistas de élite -siempre que haya aspirantes-, y de las restantes, el 45% se distribuyen entre alumnos que provienen de Bachillerato, el 40% entre los que tienen ya un título de técnico (un grado medio), el 10% para los que llegan tras superar la prueba de acceso y el 5% para los que ya tienen un superior pero quieren seguir formándose con otro. Esto hace que haya notas de corte, en un mismo estudio, para cada procedencia.

Tomando como referencia todas las calificaciones -excepto las reservas de discapacidad y deportistas, con muchos menos aspirantes- se han aplicado notas de corte en 2.987 ciclos, y en 387 el último alumno que consiguió plaza, en cualquiera de las vías y en alguno de los centros que lo ofertan, ha acreditado al menos un ocho sobre diez. Y en 77 se ha necesitado de nueve o más. La inmensa mayoría de estos (54) son del cupo de titulados superiores, lo que se puede explicar en que tienen muchas menos plazas a su disposición, por lo que la competencia es dura. De hecho, hay cinco estudios en los que el corte fue de diez, algo que no pasa en los otros grupos. En cuanto a su perfil, los hay de prácticamente todas las familias profesionales, aunque destaca la de Sanidad con 17 grados. Entre las quince primeros se encuentran ejemplos de Dietética, Diseño y amueblamiento, Automoción, Automatización y robótica industrial, Transporte y logística o Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, recurriendo a ejemplos de las diferentes vías de acceso.

Hay que tener en cuenta que la nota de corte depende de la demanda y la oferta, por lo que puede suceder que en determinado centro se necesite un expediente académico excelente -si hay mucha competencia- mientras que en otro el corte sea mucho más laxo. O incluso que sobren plazas y ni siquiera se tenga que mirar la nota. De hecho, pasa en casi todos los títulos. Por tanto, una manera de detectar los estudios en los que más complicado ha sido entrar (a nivel general) pasa por sacar el promedio de las notas de acceso en todos los centros que lo ofertan (y en las vías citadas). La conclusión es que los ciclos sanitarios son los más exigentes, pues cuela cinco de sus diez grados en el top ten (y ocho entre los veinte primeros).

Destacan Higiene bucodental (8 de media), Radioterapia y dosimetría (8, aunque la oferta es muy reducida) y Fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines (7,8). Este pertenece a la familia de Química, que cuela sus tres estudios en el ranking. Les siguen Anatomía patológica y citodiagnóstico (7,8), Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear (7,7), Química industrial (7,5), Laboratorio clínico y biomédico (7,5), Diseño y gestión de la producción gráfica (7,4) -de Artes Gráficas y también con una oferta de plazas muy reducida-, Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (7,4) -el único en la lista de Imagen y Sonido- y Laboratorio de análisis y control de calidad (7,3).