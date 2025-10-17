Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una experta ultima una prótesis, en una imagen de archivo. Jorge Rey

Más alumnos valencianos de FP sin clase por falta de profesores: «Hay días en los que nos tenemos que ir antes a casa»

El retraso en la contratación de especialistas impide impartir sesiones prácticas en estudios profesionales

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:07

Comenta

El retraso en la contratación del profesorado especialista de FP, que asume los contenidos más prácticos (como los asociados de la universidad), está dejando un reguero ... de incidencias en los centros públicos, para desesperación de los principales afectados: los alumnos. Los últimos en criticar su situación pertenecen al Centro Integrado Público Ausiàs March de Valencia y cursan estudios de los grados superiores de Prótesis dentales, Higiene bucodental y Ortoprótesis y productos de apoyo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa una doble alerta para este viernes en la Comunitat por tormentas con granizo y señala dónde caerán
  2. 2 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  3. 3 A la caza del ladrón en la montaña de Gaibiel
  4. 4 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  5. 5

    Valencia, en el radar de la marca china BYD
  6. 6 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 16 de octubre
  7. 7

    La Universitat de València compra banderas palestinas con dinero público para el profesorado
  8. 8 Nueva condena para la maestra esotérica y falsa abogada con más de 40 detenciones
  9. 9

    Los vecinos de Calicanto ya no tendrán que pagar de forma obligatoria la seguridad privada
  10. 10

    Bernabé apunta a Feijóo: «Ahora se entiende por qué lleva 11 meses sosteniendo a Mazón»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Más alumnos valencianos de FP sin clase por falta de profesores: «Hay días en los que nos tenemos que ir antes a casa»

Más alumnos valencianos de FP sin clase por falta de profesores: «Hay días en los que nos tenemos que ir antes a casa»