Más alumnos valencianos de FP sin clase por falta de profesores: «Hay días en los que nos tenemos que ir antes a casa»

El retraso en la contratación del profesorado especialista de FP, que asume los contenidos más prácticos (como los asociados de la universidad), está dejando un reguero ... de incidencias en los centros públicos, para desesperación de los principales afectados: los alumnos. Los últimos en criticar su situación pertenecen al Centro Integrado Público Ausiàs March de Valencia y cursan estudios de los grados superiores de Prótesis dentales, Higiene bucodental y Ortoprótesis y productos de apoyo.

«Nos encontramos en una situación de frustración e incertidumbre, ya que deseamos aprender, avanzar y completar nuestros estudios con normalidad pero no disponemos de los medios ni del personal docente necesarios para hacerlo», denuncian los del primer ciclo en una carta abierta remitida a LAS PROVINCIAS. «Hemos elegido esta profesión con ilusión, vocación y esfuerzo y sentimos que no se están cumpliendo las condiciones básicas para una enseñanza de calidad», añaden en la misiva. Son los estudiantes de 2º, y en el grupo hay matriculados 23 jóvenes.

El problema no es nuevo de este curso. Ya en el pasado la contratación de especialistas protésicos se demoró más allá de principios de octubre. «Esto provocó que algunos contenidos prácticos no pudieran trabajarse en clase, abordándose después, si el alumno tuvo esa oportunidad, durante la formación en empresa», explica Marta Sáiz, que es una de las afectadas.

La joven explica que la falta de especialistas afecta a tres módulos, que son como las asignaturas de FP: Prótesis sobre implantes, Restauración de estructuras metálicas y Restauraciones estéticas. De hecho, son las principales áreas, las de mayor carga horaria, y están recibiendo sólo una parte de la docencia. «Son módulos en los que la parte teórica está muy relacionada con la práctica. El profesor que se encarga de la primera avanza hasta donde puede, pero luego debe venir el especialista para trabajar la aplicación práctica. Pero no está contratado», se lamenta. «Esto provoca que haya días en que terminan las clases antes porque se fracciona el contenido, que es una manera de que puedan mantenerse las sesiones previstas para toda la semana y no dejar horas vacías. Y a veces no tenemos más remedio que irnos antes a casa cuando ya no pueden explicar más», señala.

Para hacerse una idea del déficit, los módulos afectados suman 19 horas semanales (de teoría y práctica) sobre un total de 31. Y el tiempo no corre a favor de los alumnos, que terminan el curso en febrero, pues en marzo empiezan las prácticas. «Sabemos que en otros centros privados ya están 'tocando' material, y luego te encuentras con esos alumnos en las prácticas, por lo que nuestra situación nos genera desventaja. Es injusto que la calidad en educación la tengas que pagar», reflexiona Sáiz, cargada de frustración (y de razón).

Alba Defez, que es la delegada del grupo, pone el foco en los cambios en la contratación del profesorado especialista, que están íntimamente ligados a los retrasos en la contratación. «Les han reducido las horas y también el salario, aunque siguen asumiendo tareas como la corrección de exámenes y prácticas que no les corresponderían por su nueva situación», denuncia. Educación defiende, sobre esta cuestión, que la figura tenía que ajustarse a la legislación vigente sobre trabajadores de régimen laboral, al estar regulada por una norma que ha quedado desfasada, y que se mejorará su situación, pues dispondrán de contratos indefinidos a tiempo parcial en lugar de temporales, lo que les permitirá mantener sus puestos sin tener que repetir los procesos selectivos actuales.

En cuanto a la formación que reciben, Alba destaca que aunque en clase adelantan la parte teórica «resulta complicado entender el procedimiento sin la práctica». «Estamos perdiendo horas porque la teoría no es tan extensa, y a lo mejor están previstas tres horas pero en una ya se ha abordado toda», explica de manera gráfica. También incide en otro problema de este curso: desde el centro no se les facilitan materiales como la cera para poder modelar, por ejemplo elementos de prótesis o piezas dentales.

Más casos

María Ruiz es la delegada de 1º de Higiene bucodental, del grupo de tardes. «Se nos dijo que los especialistas llegarían sobre la segunda semana de clase pero seguimos igual, y nos afecta muchísimo», lamenta. El problema, en su caso, se focaliza en los módulos de Exploración de la cavidad bucal e Intervención bucodental. «Sólo podemos ver parte teórica y vamos un poco perdidos porque luego no puedes practicar exploraciones, por ejemplo. En otros centros nos consta que ya lo están haciendo, y eso nos crea una desventaja de aprendizaje. Y en un futuro será de inserción laboral», añade.

Por su parte, María cursa 1º de Ortoprótesis y productos de apoyo. Y su crítica es contundente. «Estamos perdiendo seis horas semanales de Elaboración y adaptación de productos ortésicos a medida, que es taller puro y duro. Además, cuando lleguen los especialistas tendremos que dar todo rápido y concentrado. Tememos tener carencias futuras», lamenta.

Como ya informó LAS PROVINCIAS, la demora en la contratación de especialistas, que la administración justifica en los cambios normativos necesarios para adaptar la figura a la legislación, ha provocado problemas calcados en otros centros, como el CIPFP Mislata (grado de Óptica de Anteojería) o los institutos Molí del Sol de Valencia (Joyería) y Cavanilles de Alicante (Soldadura y Calderería).

En cuanto a las contrataciones, desde Educación explican que a finales de julio se ofertaron 460 plazas, de las que se adjudicaron aproximadamente 350 el 7 de septiembre. Posteriormente salieron otras 110, de las que se asignaron la mitad. Estas 55 se adjudicarán la próxima semana.