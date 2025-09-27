Los alumnos perderán hasta 13 días de clase por el cierre de colegios con las alertas naranja

Los estudiantes valencianos pueden llegar a tener 13 días más de vacaciones forzosas de aquí al próximo verano. Para ello deberían registrarse las mismas alertas ... naranja por lluvias en jornada lectiva del pasado curso escolar, esto es, desde septiembre hasta finales de junio. De momento, en lo que llevamos de este ya van dos: el 7 y 8 de este mes en el litoral y el interior sur de la provincia. En marzo de este año, el Ayuntamiento de Valencia ya decidió suspender las clases en las pedanías afectadas por la tragedia del 29 de octubre. Ahora, otros 20 Consistorios de municipios arrasados, de l'Horta Sud y la mayoría de ellos con cascos urbanos fundidos entre sí, están a punto de adoptar esta medida de forma conjunta. A esto, claro está, habría que añadir las alertas roja, que con toda probabilidad acarrearían la misma decisión por parte de las autoridades locales.

Estas municipios han encarado el otoño con el alcantarillado aún reventado o lleno de barro, con los barrancos todavía por acondicionar y sin conocer el nuevo Patricova, que reajuste las zonas inundables. Y claro está, tras lo sucedido hace 11 meses, se han decantado por, cuando Emergencias decrete una alerta naranja, adoptar la medida que ya aplica el Ayuntamiento de Valencia con sus pedanías del sur.

¿Que esto se extenderá a otros municipios afectados por la dana? ¿Y lo aplicarán también el resto de poblaciones? Eso está por ver, igual que está por llegar la primera alerta naranja por lluvias en este otoño. La última, en la provincia de Valencia, data del 9 de septiembre. La primera del pasado curso escolar llegó el 21 del mismo mes pero de 2024, el día 21 en el litoral norte de la provincia y la segunda, el 22 de octubre, en el litoral sur. Dejando de lado la tragedia de la dana, la siguiente después de este ominoso acontecimiento se dio el 7 de noviembre en el litoral sur, a lo que hay que añadir otros tres días, del 12 al 14 del penúltimo mes de 2024, en toda la costa de la provincia.

En las poblaciones afectadas por la dana, como no puede ser de otro modo, existe un miedo atroz a que llueva, especialmente si las precipitaciones son intensas. Esos cuatro días de agua en noviembre llegaron aún con la zona 0 sumida en el caos. En el inicio de marzo se decretó otra alerta naranja, la que supuso la reacción contundente de Valencia de suspender las clases y toda actividad educativa en las pedanías. Hubo cierta controversia porque, en el mismo término municipal, sí se disputó un partido de alta competición del Valencia Basket, y hay aficionados suyos que acuden al pabellón desde la zona 0.

Entre el 3 y el 6 de marzo había una previsión de que en algunos municipios pudieran registrar hasta 100 litros de agua por metro cuadrado en una hora. Esta alerta naranja afectó a toda la provincia de Valencia. Las de mayo, el 2 y el 10, fueron por tormentas con precipitaciones (lluvia y, la segunda, granizo), al igual que las dos decretadas por el 112 en junio, ya en el epílogo del curso escolar: los días 17 y 18.

El verano cambió en general el motivo de las alertas, casi siempre por calor extremo, aunque se produjeron algunas por aguaceros. Eso sí, estas no pueden contabilizarse para una posible pérdida de clase al hallarse fuera del calendario del curso escolar. Hubo un par de días por lluvias en julio (11 y 12) y otros tantos en agosto (1 y 22). Las alertas naranja registradas en la provincia de Valencia se han producido mayoritariamente en el litoral e interior sur, por lo que afectarían directamente a las localidades que se vieron azotadas por la dana.

Además, en el resto de la Comunitat, en las provincias de Castellón y de Alicante, se han producido en los últimos 11 meses otras 15 alertas naranja en días donde Valencia no ha estado en aviso. Sobre todo en el norte, y especialmente en el interior, es bastante habitual que se decreten desde Emergencias alertas naranja. Si se contabilizasen estas, serían ya 33 los días (esto es, más de un mes) en los que se han dado las condiciones para que los pueblos de la zona 0 decreten de forma automática la suspensión de las clases.

De todas formas, ante esto hay que recordar que estos municipios han adoptado esa medida de forma excepcional mientras arreglan su alcantarillado y una vez los barrancos estén totalmente recuperados de la tragedia del 29 de octubre de 2024. De momento, ya son dos los Ayuntamientos de l'Horta Sud, Manises y Mislata, los que han decidido suspender las clases cuando desde el 112 llegue una alerta naranja por lluvia. La lógica dice que otros 18 Consistorios adoptarán la misma medida la semana que viene, como ya hizo Valencia con sus pedanías del sur desde el pasado mes de marzo.