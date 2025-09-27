Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una niña juega en un parque de Massanassa, uno de los municipios de l'Horta arrasados por la dana. JL BORT

Los alumnos perderán hasta 13 días de clase por el cierre de colegios con las alertas naranja

Dos Ayuntamientos de l'Horta, Manises y Mislata, hacen ya oficial las condiciones para suspender las clases en caso de emergencias

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:58

Los estudiantes valencianos pueden llegar a tener 13 días más de vacaciones forzosas de aquí al próximo verano. Para ello deberían registrarse las mismas alertas ... naranja por lluvias en jornada lectiva del pasado curso escolar, esto es, desde septiembre hasta finales de junio. De momento, en lo que llevamos de este ya van dos: el 7 y 8 de este mes en el litoral y el interior sur de la provincia. En marzo de este año, el Ayuntamiento de Valencia ya decidió suspender las clases en las pedanías afectadas por la tragedia del 29 de octubre. Ahora, otros 20 Consistorios de municipios arrasados, de l'Horta Sud y la mayoría de ellos con cascos urbanos fundidos entre sí, están a punto de adoptar esta medida de forma conjunta. A esto, claro está, habría que añadir las alertas roja, que con toda probabilidad acarrearían la misma decisión por parte de las autoridades locales.

