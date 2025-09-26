Una veintena de municipios más de l'Horta estudian el cierre de colegios con alerta naranja

Los veinte municipios de l'Horta Sud quieren tomar las mismas decisiones en emergencias y han empezado por el cierre de colegios en caso de ... alerta por lluvias intensas. Ese fue uno de los asuntos centrales de la primera reunión celebrada el pasado martes en la sede de la Mancomunitat de l'Horta Sud.

La decisión todavía no se ha tomado porque se está a la espera de un informe encargado a las Policías Locales de Silla, Paiporta y Alfafar, según señaló este jueves la primera teniente de alcalde de esta localidad, Empar Martín. Este Ayuntamiento es uno de los impulsores del pacto, donde la opinión predominante, a la espera de los informes policiales, es que se suspendan las clases en caso de que se decrete alerta naranja.

De esta manera siguen el criterio ya establecido en Valencia, en lo que respecta a las pedanías del sur y el Marítimo, además de poblaciones de l'Horta como Xirivella y Manises, que ya adelantaron a LAS PROVINCIAS la decisión de suspender clases con alerta naranja, algo que ahora se plantean el resto de municipios de la comarca. Torrent ya lo ha hecho alguna vez desde la dana, incluso con un nivel amarillo.

La Conselleria de Emergencias ha aprobado una guía de recomendaciones para los municipios. En alerta roja, la máxima, la suspensión de clases es general, aunque la duda es qué ocurre con la alerta naranja. Y en la situación actual, opinó la concejala, lo adecuado es la misma decisión, al menos ahora. Al encuentro acudieron altos cargos de la Conselleria de Emergencias.

Martín fue muy prudente y habló de una serie de condicionantes que «obligan» a decidir la suspensión. Habló del mal estado de alcantarillado en todos los municipios de la zona dana, dado que todavía no se han puesto en marcha las obras de sustitución de alcantarillado, que contarán con una ayuda del Gobierno de 400 millones de euros.

La edil señaló también la precariedad de los barrancos, tanto en los sistemas de contingencia de las inundaciones como de avisos a la población. En síntesis, hay preocupación por lo que pueda ocurrir este otoño en caso de lluvias intensas.

De manera paralela, 32 municipios trabajan en el desarrollo de sus protocolos de emergencias con la Generalitat, aunque la idea en l'Horta es centrar mucho más las decisiones, dada la proximidad y conurbación de numerosas poblaciones. «No es lo mismo lo que pueda hacer Chiva que lo se se pueda hacer en l'Horta Sud», dijo, por lo que se habló con el presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud, José F. Cabanes, para que la reunión del martes se destinara a los criterios para las emergencias.

«Los pueblos están separados por una casa y lo que más nos precupa la alerta naranja en los colegios», comentó sobre el riesgo de decisiones diferentes para centros escolares próximos. «Es una decisión importante que debe ser consensuada. Si cerramos colegios está el problema de la conciliación de los padres pero por encima está la seguridad de los escolares», subrayó.

Reiteró que ahora «no hay información de la situación de los barrancos, desconocemos cómo va a asimilar el alcantarillado unas lluvias fuertes, y también es importante que desde el Patricova están haciendo un estudio, otra vez, y nos tienen que decir el riesgo de inundación de cada municipio».

La edil matizó que en unos días saldrán con un protocolo y «unas medidas claras para comunicar a la ciudadanía», señalando que se trataría de una medida provisional a la espera de que mejores las infraestructuras. «Es posible que el año que viene, con alerta naranja volvamos donde estábamos, con colegios abiertos».

La medida se toma en el seno de una iniciativa mayor, que pasa por la aprobación de criterios comunes a todos los municipios para sus protocolos de emergencias. Se trata de «coordinar actuaciones frente a fenómenos metereológicos adversos», indicaron desde la Mancomunitat.

Así, todo los municipios de la comarca participarán en la elaboración de un manual común con recomendaciones prácticas para garantizar una respuesta más efica y la seguridad de los vecinos.

El presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud, José F. Cabanes, señaló que tras la dana «los ayuntamientos estamos trabajando de forma conjunta en muchos aspectos y, uno de ellos, es el de los protocolos de emergencias. Queremos establecer unas bases sobre qué medidas tomar cuando se producen determinadas alertas y que queden ya para el futuro. En los ayuntamientos, los políticos podemos cambiar pero los equipos técnicos se mantienen».