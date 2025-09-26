Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de este jueves entrega su primer premio en un municipio de 1.000 habitantes y tres localidades valencianas
Alumnos y padres junto a un coleigo en Paiporta en el inicio de curso este año. EFE

Una veintena de municipios más de l'Horta estudian el cierre de colegios con alerta naranja

Ayuntamientos de l'Horta Sud se suman a Valencia, Xirivella y Manises, por lo que decidirán la medida para pactar un criterio común de emergencias

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Jueves, 25 de septiembre 2025

Los veinte municipios de l'Horta Sud quieren tomar las mismas decisiones en emergencias y han empezado por el cierre de colegios en caso de ... alerta por lluvias intensas. Ese fue uno de los asuntos centrales de la primera reunión celebrada el pasado martes en la sede de la Mancomunitat de l'Horta Sud.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Guía para que no te multen en la Zona de Bajas Emisiones de Valencia
  2. 2 El juez prorroga las detenciones del cártel del Puerto de Valencia y 24 arrestados ya están en libertad
  3. 3

    Alquilar piso en el distrito relámpago de Valencia: «No encuentras nada por menos de 800 euros y más de 40 m2»
  4. 4

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  5. 5

    Las víctimas de la estafa de los colegios de élite piden juzgar ya al socio del cabecilla, fugado en Venezuela
  6. 6

    ¿Es seguro llevar la tarjeta de crédito en el móvil ante el riesgo de ciberataques?
  7. 7 El restaurante de Gran Vía al que nadie entraría pero al que todos quieren volver
  8. 8 La llegada del ex-huracán Gabrielle a la península pone en alerta a la Comunitat en los próximos días
  9. 9 Colapso en las carreteras valencianas este jueves con varios atascos kilométricos
  10. 10

    Europa decide mantener abierta una comisión de apoyo a las víctimas de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una veintena de municipios más de l'Horta estudian el cierre de colegios con alerta naranja

Una veintena de municipios más de l&#039;Horta estudian el cierre de colegios con alerta naranja