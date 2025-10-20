Alicia Miralles, la mujer que consoló a la reina en medio del caos

Alicia no se ha ido en todo este año de Paiporta, aunque ella jamás ha residido allí. Hubo personas que la acogieron cuando ella precisaba ... ponerle un nuevo rumbo a su vida, y está ahora, cuando esa gente que le sirvió de brújula la necesita. En eso estaba ya el 30 de octubre de 2024, luchando codo con codo contra el lodo con su amiga Ana, que sí es natural de la localidad de l'Horta. «Todo el lío nos pilló de casualidad, estábamos limpiando, escuchamos jaleo y nos acercamos», comenta Alicia Miralles, la mujer que se hizo viral por su abrazo a doña Leticia durante el intento de visita de los reyes.

Aquella que acabó en un caos, con una lluvia de objetos y de barro que llegó a impactar en el rostro de los monarcas. Con el cordón desesperado e improvisado de los diferentes cuerpos de seguridad, y con la huida del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Fue un suceso en el que pudo ocurrir de todo y nada bueno, y la mejor noticia es que un año después lo que más se pueda recordar es el abrazo anecdótico con el que Alicia trató de consolar a doña Letizia, quebrada por el llanto.

Ampliar La imagen de Alicia abrazando a la reina en Paiporta se hizo viral EFE/ ANA ESCOBAR

«Sólo acertaba a decir: 'Lo siento, lo siento, lo siento… perdonad', Movía la cabeza y lloraba, nada más», relataba la mujer aquel día en este periódico. A partir de entonces se hizo famosa. Empezaron a llamar medios de comunicación de los cuatro puntos cardinales para que contara su historia con la reina. Así estuvo semanas, incluso viajó a Madrid a un plató de televisión: «Hubo un momento en el que decidí que si iba a algún sitio más era para hablar de la situación que se sigue viviendo en Paiporta».

Aquel día, su actual pareja, Javier Moretón 'Chufa', también pudo hacerse viral. «Él estuvo hablando con el rey después de la lluvia de barro. Trataba de contarle lo que estaba viviendo la gente», relata Alicia. Lo que son las anécdotas, que unas corren como la pólvora y otras se quedan en lo que son. Pero lo que no ha sido anecdótico ha sido el respaldo de ambos en Paiporta.

Estuvieron muchos meses acudiendo casi a diario a la localidad. «A lo que han hecho muchas personas, que ha sido ayudar en lo que se podía. Que se siguen necesitando manos», señala Alicia: «Y en este tiempo hemos conocido a gente maravillosa. Como Marisa del Prado, una escritora de Burgos que cuando vio lo sucedido en Valencia se subió a una furgoneta con sus dos hijos. Acabaron en Paiporta repartiendo entre la gente café, la comida que habían cargado y papel higiénico», recuerda.

Su oasis, la Paiporta que la acogió ha desaparecido durante un año. «Hemos estado muchos meses sin quedar ahí. Durante algún tiempo no había ningún sitio donde cenar, ni donde tomar algo a gusto», relata. Tampoco el campo de fútbol donde entrena su hijo y Chufa, que es uno de los técnicos de la escuela E1. «Hemos tenido que ir de un sitio a otro, donde nos dejaban», señala.

Ahora Alicia y su hijo, Javier, y decenas de niños al fin pueden volver a El Terrer. El recinto que quedó arrasado y lleno de coches, algunos con víctimas de la dana, es de nuevo campo de fútbol. «Queda mucho por hacer, mira cómo está el barranco», reitera Alicia. La anécdota con doña Letizia debe quedar en el pasado. Hay cosas más importantes por hacer.