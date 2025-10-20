Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Alicia, junto a El Terrer, el campo donde entrena y compite a su hijo, y que acaba de reabrir tras quedar arrasada por la dana de octubre de 2024 IRENE MARSILLA

Alicia Miralles, la mujer que consoló a la reina en medio del caos

«Hubo un momento en el que dije que si continuaba yendo a los medios era para hablar de la situación que se sigue viviendo en Paiporta», asegura

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:32

Comenta

Alicia no se ha ido en todo este año de Paiporta, aunque ella jamás ha residido allí. Hubo personas que la acogieron cuando ella precisaba ... ponerle un nuevo rumbo a su vida, y está ahora, cuando esa gente que le sirvió de brújula la necesita. En eso estaba ya el 30 de octubre de 2024, luchando codo con codo contra el lodo con su amiga Ana, que sí es natural de la localidad de l'Horta. «Todo el lío nos pilló de casualidad, estábamos limpiando, escuchamos jaleo y nos acercamos», comenta Alicia Miralles, la mujer que se hizo viral por su abrazo a doña Leticia durante el intento de visita de los reyes.

