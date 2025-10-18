Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Generadores que permiten que funcionen las torres de la luz de El Terrer. IRENE MARSILLA

El epicentro de la destrucción de la dana en el deporte vuelve a latir

El Terrer, el campo de fútbol de la Federación Valenciana en Paiporta, acoge sus primeros partidos casi un año después de la tragedia | Las torres de la luz funcionan con generadores y hay barracones usados como vestuarios

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Sábado, 18 de octubre 2025, 16:28

Comenta

Miraras donde miraras en los días posteriores al 29 de octubre, sólo se hallaba destrucción. Paiporta era el escenario perfecto para rodar una película del ... fin del mundo porque, en realidad, había vivido su particular apocalipis. Pero si en algo se cebó la maldita y ya tristemente famosa dana fue en el polideportivo, que quedó absolutamente destruído. «Ahí había casi 50 coches clavados, muchos de ellos con personas que murieron ahogadas dentro de sus vehículos», señala una mujer. Mira hacia El Terrer, el terreno de juego que gestiona la Federación Valenciana de Fútbol, y que está adosado al complejo municipal. El aroma, todavía a humedad casi un año después, también sirve de recuerdo de aquel horror.

