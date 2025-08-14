El alcalde de Teresa de Cofrentes: «Aquí nos da miedo todo porque hay una gran masa forestal» José Javier Jiménez se muestra esperanzado y espera que el amplio dispositivo pueda apagar los puntos calientes

El alcalde de Teresa de Cofrentes, José Javier Jiménez se muestra esperanzado en que el amplio despliegue de efectivos, hasta 180 personas trabajando, sirva para controlar el incendio antes de que se llegue a las horas centrales del dia. «Las condiones meteorológicas han sido favorables, pero estan cambiando, se esperan llegar hasta los 37 grados y la humedad bajará hasta el 20% y también se esperan tormentas como ayer», muestra preocupado.

«Los medios aéreos se están centrando en los dos puntos calientes que los drones que a primera hora de la mañana, sobre las 7, sobrevolaron el incendio detectaron. Ya no hay llama, pero el temores que algún rayo latente pueda reactivarlo», explica.

Jiménez indica que el pueblo está tranquilo y colaborando en todo momento. No obstante subraya que «Aquí nos da miedo todo porque hay mucha masa forestal. Está en la mitad del pulmón verde de la Comunitat Valenciana y el viento puede llevar el fuego a cualquier dirección: Almansa, Requena,Buñol...».

Al respecto, recuerda el gran incendio que hubo en 1979 que arrasó 44.000 hectáreas de varias comarcas.

De momento, se desconoce la superficie que esté nuevo fuego ha podido quemar. En cualquier caso,se trata de unazonade gran riqueza medioambiental.

Lo positivo es que no se ha visto afectada ninguna de las viviendas del diseminado que fueron desalojadas, ni tampoco el área recreativa del Nacimiento. «La teníamos muy limpia y se ha salvado. Sí se ha quemado todo lo de alrededor», confirma.

El pueblo está en plenas fiestas. Ayer ya se suspendió la verbena prevista. Para hoy, de momento se mantiene el espectáculo de la noche. Los operarios han dispuesto las sillas en la plaza. «Esperemos que no tengamos que suspenderla porque la situación ha cambiado», indica el alcalde y subraya que ya han perdido dinero con la suspensión.

