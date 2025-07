Los afectados por la huelga judicial: «No avisan de nada. He venido y he perdido el tiempo» Letrados y ciudadanos lamentan las molestias por el paro de jueces y fiscales

Martes, 1 de julio 2025, 15:56 | Actualizado 16:14h.

El malestar de los usuarios es evidente. Muchos de ellos se han desplazado a los juzgados para encontrárselos cerrados y que el juicio o la diligencia para la que habían sido convocados no se ha podido celebrar porque el juez ha secundado los paros.

«No avisan de nada. Esta mañana me han suspendido un juicio en Castellón. He ido y he vuelto, y he perdido el tiempo. De hecho, si llamas y preguntas si se va a celebrar el juicio no te dan respuesta porque dicen que si avisan no surte efecto», cuentan dos letrados de laboral, uno de ellos de Valencia y el segundo de Sevilla.

El juzgado de lo penal n° 12 de Valencia no ha celebrado juicios, ni tampoco lo hará el jueves. La magistrada avisó con antelación a los gestores del 12 de que, en caso de que la huelga siguiera adelante, ella se mantendría en la postura de no acudir a celebrar los juicios.

«Estamos avisando a quien llama y pregunta», dice el tramitador de dicho juzgado. «La jueza nos dijo que avisáramos a quien preguntara, pero que no llamáramos a propósito para avisar a nadie. Por ejemplo, esta mañana ha venido una letrada con su cliente, un acusado, desde Tavernes de la Valldigna y se han molestado por no haberles avisado», relata este funcionario.

El edificio está prácticamente vacío a excepción de la zona de espera de la sala 18 de lo penal. Allí se encuentran los citados para al menos tres juicios pendientes ya que la fiscal no ha llegado hasta las 12 horas. A las 14 se ha celebrado el pleito previsto para las 10.15 . Según explican los testigos, la fiscal ha dicho que solo va a celebrar los más sencillos y que los demás se suspenderán. «Ayer llamamos para preguntar y no quisieron decirnos nada. Esta mañana he vuelto a llamar y tampoco han querido contestar», se queja Ana Cal, letrada de uno de los afectados.

«Los abogados estamos muy de acuerdo con la reivindicación que hacen los jueces, pero para nada pensamos lo mismo respecto al trato. El abogado siempre es ninguneado por el órgano judicial», explica Cal. Los letrados intentan prever alguna posible suspensión pero les resulta complicado.

