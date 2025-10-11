La acumulación de agua impide la circulación de la línea 1 del metro entre El Empalme, Godella y Bétera La circulación de convoyes de esta línea ha quedado interrumpida a primera hora de este sábado

Lola Soriano Valencia Sábado, 11 de octubre 2025, 10:32 | Actualizado 10:47h.

La circulación de convoyes de la Línea 1 de Metrovalencia ha quedado interrumpida este sábado, desde poco antes de las 10 de la mañana, entre las estaciones de Empalme, Godella y Bétera debido a la acumulación de agua de lluvia caída durante la pasada noche y las primeras horas de la mañana.

Tras 40 minutos de interrupción, alrededor de las 10:40 horas se ha podido restablecer el servicio entre estas estaciones. Durante ese periodo, el metro no ha podido circular porque el nivel del agua superaba el de las vías del tren en un punto donde, en episodios de lluvia, suele acumularse el agua, una situación que será necesario resolver.

Donde ya se ha resuelto el problema es en la línea tres del metro, entre Rafelbuñol y Alboraya donde también se habían producido acumulaciones de agua entre las 6:30 y las 7:00 de la mañana y ha habido que esperar a que bajara la zona encharcada y ya se ha restablecido la normalidad.

Y en el caso de la línea que cubre la zona de Castellón de la Ribera, también se han producido problemas, pero en este caso se ha tratado de retrasos, pero no paradas de la circulación por el mismo hecho, la acumulación de agua de forma puntual.