Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El precio de la bombona de butano para esta semana tras la bajada del 5%
Un tren de Metrovalencia en una imagen de archivo. E.P

La acumulación de agua impide la circulación de la línea 1 del metro entre El Empalme, Godella y Bétera

La circulación de convoyes de esta línea ha quedado interrumpida a primera hora de este sábado

Lola Soriano

Lola Soriano

Valencia

Sábado, 11 de octubre 2025, 10:32

Comenta

La circulación de convoyes de la Línea 1 de Metrovalencia ha quedado interrumpida este sábado, desde poco antes de las 10 de la mañana, entre las estaciones de Empalme, Godella y Bétera debido a la acumulación de agua de lluvia caída durante la pasada noche y las primeras horas de la mañana.

Tras 40 minutos de interrupción, alrededor de las 10:40 horas se ha podido restablecer el servicio entre estas estaciones. Durante ese periodo, el metro no ha podido circular porque el nivel del agua superaba el de las vías del tren en un punto donde, en episodios de lluvia, suele acumularse el agua, una situación que será necesario resolver.

Noticias relacionadas

Las tormentas golpean con fuerza Valencia y Aemet advierte de que lo peor está por llegar

Las tormentas golpean con fuerza Valencia y Aemet advierte de que lo peor está por llegar

Las localidades de la Comunitat Valenciana donde más llueve este sábado

Las localidades de la Comunitat Valenciana donde más llueve este sábado

Donde ya se ha resuelto el problema es en la línea tres del metro, entre Rafelbuñol y Alboraya donde también se habían producido acumulaciones de agua entre las 6:30 y las 7:00 de la mañana y ha habido que esperar a que bajara la zona encharcada y ya se ha restablecido la normalidad.

Y en el caso de la línea que cubre la zona de Castellón de la Ribera, también se han producido problemas, pero en este caso se ha tratado de retrasos, pero no paradas de la circulación por el mismo hecho, la acumulación de agua de forma puntual.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Vinimos huyendo del agua de la dana y, más que una casa, hemos comprado una piscina»
  2. 2 Cae una roca de 5.000 kilos en Sot de Chera
  3. 3 La caída de un árbol de gran tamaño en el centro de Valencia obliga a cortar la calle Pintor Sorolla
  4. 4 Las tormentas golpean con fuerza Valencia y Aemet advierte de que lo peor está por llegar
  5. 5

    El infierno del hostal clandestino de Mestalla: «Nuestra propia calle nos daba miedo»
  6. 6 Cinco detenidos por el intento de asesinato a tiros de un empresario chino en Alfafar
  7. 7 Investigan un vertido en el barranco de Chiva en plena alerta por lluvias
  8. 8

    La enfermedad ultra rara que sólo tiene Miquel en la Comunitat
  9. 9 Un accidente y la avería de un camión en el by-pass provocan dos cortes de carril y varios kilómetros de retenciones
  10. 10 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La acumulación de agua impide la circulación de la línea 1 del metro entre El Empalme, Godella y Bétera

La acumulación de agua impide la circulación de la línea 1 del metro entre El Empalme, Godella y Bétera