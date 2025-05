El abuelo que salvó a su nieta mientras intentaba llegar a por él: «Dis-li a la xiqueta que se'n torne»

«Está bien, vuelve a casa, se ha subido a la azotea». Son palabras de Rosa a Aitana, su hija, al filo de las 20 ... horas del 29 de octubre. En Catarroja, Aitana, de 21 años, vadea el agua que ya baja con mucha fuerza mientras trata de llegar a casa de su abuelo Manuel, con el que convive. Rosa ha hablado con su padre a las 19.55 horas y el anciano le ha dicho que no puede subir al primer piso y que nunca había visto nada igual. Cuando su hija le dice que su nieta, a la que él quería muchísimo porque siempre habían vivido juntos dado que Rosa trabaja en Castellón, estaba intentando llegar a él, Manuel hace lo que haría cualquier padre y, sobre todo, cualquier abuelo: salvar a su nieta. «Dis-li a la xiqueta que se'n torne». Aitana llegará a casa poco antes de las 20.11 horas tras esquivar coches y convencida de que su abuelo estaba bien. Manuel falleció esa noche.

De nuevo, un vistazo al sumario de la causa de la dana desvela escenas de una tristeza inconmensurable. La declaración de Rosa deja entrever un dolor máximo: «Mi padre murió pensando en su nieta, a la que adoraba, estaba en su misma situación. Esto me atormenta. Mi hija no se perdona no haber podido llegar a casa de su abuelo». Aitana tampoco está bien: «No está en tratamiento porque dice que no le puede contar lo que siente a una persona que no conoce, pero lo está somatizando todo».

Aquella tarde, a las 19.08 horas Rosa habla con Manuel. Le habían puesto la vacuna del covid y de la gripe y tenía un poco de fiebre. Como en 2000 subió la casa un par de escalones, estaba convencido de que el agua no iba a ser un problema. Era la más alta de la zona. Sin embargo, como el agua inunda Catarroja, Aitana y su padre luchan por llegar hasta la casa del abuelo. Ella está desesperada. «Mi iaio, mi iaio», lloraba. Volvió a casa porque él lo pidió, en un último intento de salvarle la vida a su nieta. Cuando hablamos de la dana, hablamos de dolor, sí, pero también de héroes que hacen todo lo posible por proteger a los que más quieren. Recordar estas historias es un mínimo acto de justicia.