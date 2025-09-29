Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vista del edificio de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Jesús Signes

Abogados de Valencia critican la «inoperancia» del TSJCV ante el episodio de lluvias de este lunes

El Colegio oficial asegura que la Sala no aporta «criterios claros» para suspender la actividad y que «pone en riesgo a los profesionales»

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:51

La dana del pasado 29 de octubre y sus trágicas consecuencias obligó a numerosos sectores a revisar sus protocolos de actuación en cuanto las autoridades declaran el nivel de alerta en rojo por lluvias en la Comunitat. En Educación, por ejemplo, los centros escolares suspenden la actividad. Además, en otros sectores se restringen las actividades al aire libre y se recomienda a las empresas fomentar el teletrabajo siempre que sea posible. Con este contexto, el Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía (CVCA) ha criticado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) por «inoperancia» ante el episodio de lluvias previsto para este lunes y este martes.

Según explican los Abogados, la Sala de Gobierno del TSJCV recientemente aprobó, de forma unilateral, un protocolo para situaciones de emergencia en el que, si bien se decía estar a disposición de cualquier sugerencia de mejora, desoía la petición realizada por el Consejo y no establecía ningún criterio claro de suspensión. Para la actual jornada (29 de septiembre), el TSJCV informó que cuando haya alerta roja en una zona y se encuentren dificultades para acudir a los tribunales, «las actuaciones pueden ser suspendidas por causa de fuerza mayor de verificarse la misma».

El Consejo de Abogados valencianos aseguran que esa falta de claridad deja «indefensos» a los profesionales de la justicia: «Este acuerdo deja en absoluta indefensión a cualquier persona que mañana tenga una actuación judicial, ya que, a pesar de las frases iniciales, que parecen dejar clara la dispensa de asistir, acto seguido se dice con la misma claridad que las actuaciones no se suspenderán salvo que se dé una circunstancia de fuerza mayor y, además, que la misma debe ser verificada para acceder a la suspensión».

Los Abogados indican que la nota del TSJCV obliga a miles de profesionales a acudir a los puestos de trabajo en una jornada donde Protección Civil envió el ya famoso ES Alert donde se pide «evitar desplazamientos». Desde el Consejo aseguran que el TSJCV «desoye» a Protección Civil tras sus indicaciones a través de la nota oficial del órgano, pues la Sala de Gobierno del TSJCV «no considera» que esa alerta roja y esa instrucción sean suficientes para suspender las vistas, sino que, en su lugar, dice que las actuaciones «pueden ser suspendidas por causa de fuerza mayor», lo que obliga a la gente a acudir al no saber de antemano si se llevará a cabo la actividad o no.

«En definitiva, el CVCA lamenta que la Sala de Gobierno del TSJCV no haya aprendido de las experiencias anteriores y ponga en riesgo la integridad de miles de personas cuando la única respuesta razonable era haber asumido la propuesta que hizo este Consejo, bien vía del protocolo que se le propuso, bien por la vía del acuerdo puntual que debiera haber dictado y así lo va a trasladar a dicha Sala, pidiendo además expresamente la suspensión de todos los juicios que se vayan a celebrar en los partidos judiciales en alerta roja, en la confianza de que, de una vez por todas, se encuentre una vía que garantice la seguridad jurídica y la personal de cuantos participan ante la Administración de Justicia».

