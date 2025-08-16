Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de este sábado deja su primer premio en un municipio de 700 habitantes
La gente se refresca en los humidificadores de la plaza de la Reina

Ver 38 fotos
La gente se refresca en los humidificadores de la plaza de la Reina JLBort

Abanicos, sombreros y paraguas para visitar Valencia en plena ola de calor

Los turistas visitan el centro de la ciudad pese a la alerta roja mientras las calles alejadas del casco antiguo quedan desiertas

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Sábado, 16 de agosto 2025, 16:43

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) lo avisaba durante la mañana de este sábado: «Estimados seguidores y conciudadanos. ¿Es normal que haga calor en ... verano? Sí. ¿Siempre ha hecho este calor en verano? No». El ente experto en climatología era claro. Las temperaturas en la provincia de valencia han superado los 43 grados centígrados (ºC) y en Valencia ciudad se han rozado los 38ºC. La alerta naranja decretada el viernes ha pasado a roja durante la mañana del 16 de agosto, y el Ayuntamiento de Valencia ha habilitado los refugios climáticos para proteger de las altas temperaturas a las personas sin hogar de la ciudad. Y, pese a todo, los turistas se han animado a visitar los puntos más relevantes de la capital del Turia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cañizares muestra a su nueva pareja después de la dolorosa ruptura con su tercera mujer: «La mejor compañía»
  2. 2 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este sábado 16 de agosto en plena ola
  3. 3 Aemet activa un doble aviso naranja en la Comunitat por la llegada de «los días más calidos del año» y pone fecha a la bajada de temperaturas
  4. 4 El Valencia anuncia la restricción de una tradicional costumbre en Mestalla
  5. 5 Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia y otros 20 municipios de la provincia para esta semana (del 16 al 22 de agosto)
  6. 6 Muere Elodia Ferrer, la madre del expresidente Ximo Puig
  7. 7

    Otra carretera en obras: la CV-32 se amplía tras veinte años de espera
  8. 8 Movistar Plus incorpora cuatro canales a su plataforma para reforzar su oferta
  9. 9 Cuatro universidades valencianas, entre las mil mejores del mundo según el ranking de Shanghai
  10. 10

    Conductores de la EMT reclaman el reasfaltado de Colón, Gran Vía y tramos de Blasco Ibáñez y Tarongers

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Abanicos, sombreros y paraguas para visitar Valencia en plena ola de calor