Montgó. Jesús Signes

Las prohibiciones de la Generalitat en parques naturales ante la alerta roja por calor

Se mantiene el nivel de Preemergencia 3 del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (PEIF) en todo el territorio

Sábado, 16 de agosto 2025, 14:38

La Generalitat Valenciana ha emitido una instrucción conjunta en la que prohíbe el tránsito de personas por senderos y campo a través, a pie o con cualquier tipo de vehículo, por 17 parques naturales de la Comunitat.

Entre las medidas que recoge la instrucción, se mantiene el nivel de Preemergencia 3 del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (PEIF) en todo el territorio de la Comunitat Valenciana, desde el sábado 16 de agosto, hasta el lunes 18 de agosto de 2025, ambos inclusive.

Así, se prohíbe el tránsito de personas por senderos y campo a través, se suspenden las obras en terrenos forestales y sus inmediaciones y el uso festivo-recreativo del fuego en un perímetro de 500 metros alrededor de estos espacios.

Se prohíbe también encender cualquier tipo de fuego en terrenos forestales y su zona de influencia (hasta 500 metros), quedan suspendidas las licencias o autorizaciones para la circulación deportiva por terrenos forestales.

Estas medidas afectan a 17 espacios naturales: Serra d'Irta, Penyagolosa, Desert de les Palmes, Tinença de Benifassà, Serra d'Espadà, Serra Calderona, Chera-Sot de Chera, Puebla de San Miguel, Túria, Hoces del Cabriel, Serra de Mariola, Font Roja, El Montgó, Serra Gelada, Prat de Cabanes-Torreblanca, Marjal Pego-Oliva y la zona forestal del parque natural de l'Albufera.

Las áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos gestionados por la Generalitat, y los albergues, campamentos y campings ubicados en terrenos forestales, no podrán realizar actividades deportivas y/o recreativas fuera de las instalaciones propias de los mismos.

