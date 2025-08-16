Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Muere Elodia Ferrer, la madre del expresidente Ximo Puig
Turistas pasean por el centro de Valencia. EFE

El Ayuntamiento de Valencia abre el centro de emergencias climáticas para personas sin hogar ante la alerta roja

Recomiendan a la población quedarse en casa, en zonas frescas o climatizadas

EP

Sábado, 16 de agosto 2025, 12:06

El Ayuntamiento de Valencia, ante la alerta roja por temperaturas máximas, abre este sábado, de 11.00 a 19.00 horas, el centro de emergencias climáticas para personas sin hogar ubicado en la calle Alta.

Así lo ha indicado el consistorio en un mensaje en sus redes sociales, en el que ha añadido que, a partir de las 20.00 horas, también estarán abiertos el CAES de Santa Cruz de Tenerife y Benimaclet, y el centro de acompañamiento para personas sin hogar Asociación Natania en l'Olivereta.

Desde el Ayuntamiento recomiendan a la población quedarse en casa, en zonas frescas o climatizadas; evitar cualquier actividad física y beber mucha agua; prever fallos eléctricos: preparar agua fría, abanicos y ventilación cruzada; prestar atención a personas dependientes, mayores y niños, e informarse de la evolución de las alertas por los canales oficiales.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido para este sábado la alerta nivel rojo por temperaturas máximas en el litoral de Valencia.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido el aviso rojo por temperaturas máximas en el litoral norte y sur de la provincia de Valencia.

