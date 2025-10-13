Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Barranco del Poyo, el domingo, en el término municipal de Catarroja. JL Bort

115.000 alumnos valencianos se quedan sin clase este lunes por la alerta naranja

Veintiséis municipios han suspendido la actividad por la alerta naranja, muchos de ellos de la zona cero

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 17:50

Comenta

Veintiséis municipios de las provincias de Valencia y Castellón han suspendido las clases este martes debido al temporal. Según la información recopilada por la Conselleria de Educación a través de las direcciones territoriales, la decisión ha afectado a 115.181 estudiantes de enseñanzas no universitarias.

En la provincia de Valencia son 24 las localidades que han decretado el cierre, que ha sido selectivo en la capital. En muchos casos se trata de pueblos que resultaron afectados por la dana del 29 de octubre de 2024 y que toman la decisión, cuando la alerta llega al nivel naranja, atendiendo a las dificultades de desplazamiento que puede provocar una lluvia torrencial, así como al riesgo de inundaciones por los daños que presentan sus sistemas de alcantarillado. Cuando se llega al rojo, la medida es mucho más extendida. Sirve un dato para comparar: en la pasada alerta (a finales de septiembre) se quedaron sin colegio más de medio millón de alumnos.

Por lo que respecta a este lunes, además de en las pedanías de Valencia ciudad y otras zonas inundables del término municipal, se han suspendido las clases en Albal, Albalat, Alcàsser, Alfafar, Aldaia, Alginet, Alaquàs, Alzira, Benetússer, Beniparrell, Carcaixent, Catarroja, Cullera, Godella, Massanassa, Paiporta, Picassent, Riola, Sedaví, Silla, Sueca, Tavernes de la Valldigna, Torrent y Xirivella. En total se han visto afectados 106.046 alumnos. Asimismo, en la provincia de Castellón hay un total de 9.135 estudiantes afectados tras el cierre de los centros escolares de Oropesa y Vila-real.

La Universitat de València también ha decretado la suspensión de la actividad presencial, mientras que la Católica ha implantado un modelo híbrido: hay clases, pero también se pueden seguir online por parte de aquellos alumnos que tengan dificultades de desplazamiento.

