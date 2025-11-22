Vecinos de Losa del Obispo frenan la instalación de un vertedero de fibrocemento en su municipio La presión de los residentes obliga al equipo de gobierno a rechazar la autorización del proyecto

Gonzalo Bosch Valencia Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:28 | Actualizado 17:56h. Comenta Compartir

Los vecinos de Losa del Obispo lo han conseguido. El gobierno municipal no autorizará el proyecto de instalación de un vertedero de fibrocemento en un antiguo hueco minero del término municipal (ubicado a unos dos kilómetros del casco urbano). Este sábado se celebraba en el salón multiusos de la localidad una asamblea informativa donde Ayuntamiento y empresa interesada pretendían resolver las dudas a los vecinos acerca del proyecto. Finalmente, el rechazo de la gran mayoría de asistentes, ha terminado por convertir el encuentro en un compromiso por parte de los ediles a rechazar el vertedero.

El alcaldes de Losa del Obispo, David Pérez, hizo un llamamiento a su población para participar en la asamblea informativa. El objetivo de la misma era que la empresa promotora explicara directamente su propuesta inicial y y respondiera ante las dudas o preguntas que tuvieran los alrededor de 500 habitantes con los que cuenta la localidad. En el comunicado del Ayuntamiento ya se avisaba que, si el pueblo no estaba conforme con la decisión de instalar la planta de reciclaje, no se aprobaría el proyecto.

Sin embargo, días antes de que se celebrara dicha asamblea, el ambiente popular era de rechazo absoluto a la instalación. De hecho, alrededor de 40 vecinos celebraron una reunión el pasado jueves para tratar de coordinar acciones y manifestar públicamente su rechazo al proyecto. Los vecinos aseguran que se enteraron de la idea de su Consistorio a través de documentos favorables del propio Ayuntamiento, pero el alcalde siempre ha defendido que jamás se le ha otorgado ningún permiso a la empresa interesada en construir el vertedero.

Durante el encuentro vecinal de este jueves, se solicitó el apoyo de asesores externos y se acordaron acciones conjuntas para frenar el proyecto, así como la organización ciudadana de cara a la reunión que se ha celebrado este sábado con la empresa promotora. Además, los vecinos trataron de contactar con abogados, entidades ecologistas y demás agentes conocedores de estos asuntos para refrozar sus argumentos en contra

De hecho, dicho encuentro sirvió para constituir la plataforma vecinal 'NO al vertedero de la Losa'. Finalmente, vista la movilización popular en Losa del Obispo, la empresa interesada en instalar el vertedero no se ha presentado en la asamblea. Tan sólo lo ha hecho el alcalde con sus concejales para tratar de explicar el proyecto. Según los vecinos, el alcalde ha reconocido que cuando les presentaron el plan por parte de la empresa pensaban que el vertedero sería de residuos «no peligrosos». Finalmente, acabaron explicando que sería de fibrocemento, el material que cuando se oxida hace surgir el amianto.

Pese al intento de diálogo por parte del Ayuntamiento, el centenar de vecinos reunidos en asamblea ha hecho saber que no permitirían la instalación. Fuentes consultadas han asegurado a LAS PROVINCIAS que los propios vecinos han obligado al alcalde a firmar un papel donde se compromete a rechazar el proyecto, y le han grabado mientras firmaba para que quedara constancia. Los vecinos han celebrado su victoria, pero reconocen seguir con la pequeña duda de que el acuerdo estuviera más avanzado de lo que han confesado en el Consistorio, y que la influencia de la empresa interesada acabe convenciendo de alguna manera a los ediles.

La plataforma vecinal ha querido agradecer al Ayuntamiento que se haya comprometido a cumplir su palabra y no se haya opuesto al rechazo por parte de los vecinos ante el proyecto. Del mismo modo, han pedido disculpas si en algún momento de la reunión han podido ofender a algún residente de la localidad, y han enviado un mensaje de unión ante los proyectos futuros del municipio: «Todos queremos lo mismo: que nuestro pueblo siga siendo un lugar ideal para vivir».