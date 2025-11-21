Vecinos de Losa del Obispo se reúnen para coordinar acciones contra el vertedero de fibrocemento

Alrededor de 40 vecinos de Losa del Obispo (el municipio cuenta con unos 500 habitantes) se han reunido este jueves para coordinar acciones y manifestar ... públicamente su rechazo al proyecto de instalación de un vertedero de fibrocemento (amianto) en el término municipal según han señalado a través de un comunicado.

La iniciativa, que, aseguran, «ha sido conocida recientemente por la población a través de documentos favorables emitidos por el Ayuntamiento, ha generado una intensa preocupación social por su posible impacto en la salud, el entorno natural y el modelo de desarrollo del municipio».

Estas manifestaciones sin embargo chocan con lo manifestado por el alcalde, David Pérez, quien aseguró que no habían concedido ningún tipo de permiso y que únicamente habían recibido la petición de la empresa que van a empezar a analizar también una vez que sepan cuál es la opinión general de la ciudadanía. Y en el caso de que hubiera un rechazo msivo, descartarían seguir adelante con el mismo.

Durante el encuentro vecinal de este jueves, que ha congregado a habitantes de todas las edades, según han explicado los organizadores, se ha solicitado el apoyo de asesores externos y se han acordado acciones conjuntas para frenar el proyecto, así como la organización ciudadana de cara a la reunión prevista este sábado con la empresa promotora.

Los vecinos han subrayado su voluntad de escuchar las explicaciones de la empresa, pero también han dejado claro que la posición del pueblo es firme y que Losa del Obispo «no quiere un vertedero de fibrocemento»

Los asistentes han destacado que el municipio «no ha recibido información transparente ni participación real en la toma de decisiones». Además, la ubicación propuesta del vertedero «se encuentra cerca de áreas naturales, agrícolas y viviendas, generando inquietud por posibles riesgos para la salud, el agua y el medio ambiente».

Losa del Obispo, han proseguido en su comunicado, «es un pueblo pequeño que apuesta por un modelo de futuro ligado a la naturaleza, el turismo rural y la calidad de vida, incompatible con la instalación de un vertedero de residuos peligrosos como el fibrocemento».

Los portavoces vecinales han anunciado que, tras la reunión del sábado, en la que esperan la presencia de todo el equipo de gobierno municipal, se continuarán impulsando acciones informativas, legales y sociales para defender los intereses del municipio. Asimismo, han recordado que el pueblo «hará valer su voz» y que esperan que todas las administraciones implicadas escuchen un mensaje unánime que, insistieron, es un rotundo «no al vertedero de amianto en Losa del Obispo».