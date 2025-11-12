Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Inicio de la retirada de residuos en Paiporta este miércoles. P. M.

La limpieza de los vertederos dana retirará 200.000 toneladas de escombros y residuos

La Conselleria de Medio Ambiente eleva el presupuesto hasta los 40 millones para actuar en 19 municipios

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:35

La retirada y limpieza del vertedero de Paiporta situado junto al campo de fútbol del Palleter supondrá el traslado a plantas de tratamiento de 81.000 toneladas de residuos, lo que costará 18 millones de euros para un trabaho que debe estar acabado en marzo. Así lo señaló este miércoles el vicepresidente y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus.

El citado asistió junto a la vicealcaldesa de Paiporta, Marian Val, al inicio de los trabajos, que se extenderá durante las próximas semanas. Ambos coincidieron en la urgencia de la actuación dada la proximidad de un colegio y una instalación deportiva.

La montaña de residuos es producto de la multitud de reformas que se acometen en el municipio tras la dana. La Generalitat destinó más de 200 millones de euros a este propósito, con la creación de una red de solares de acopio y plantas intermedias hasta el traslado paulatino de los residuos a su destino definitivo.

Aún así, al menos en 19 municipios castigados por la dana la reconstrucción supone una cantidad tal de residuos que ha sobrepasado a los Ayuntamientos. De ahí que la Generalitat destinará una partida de 30 millones, que al contabilizar los encargos podría elevarse a los 40 millones, para esta retirada extraordinaria en solares que en muchos casos ya habían sido clausurados.

