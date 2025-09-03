Utiel da inicio a sus fiestas con la proclamación de la reina de la Feria 2025 La alcaldesa de Gijón fue la mantenedora de este acto ya que la dana ha unido a ambas municipios debido a la ayuda que prestó la ciudad asturiana tras la riada

A. Talavera Alzira Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:26 Comenta Compartir

Utiel daba el pistoletazo de salida a sus fiestas patronales el pasado sábado con el acto de presentación de la reina de la Feria y Fiestas de Utiel 2025, Victoria Gabaldón Hernández y sus 20 damas de honor: Ainhoa Martínez Valero, Ainhoa Moreno Molina, Alba García Gómez, Alba Pérez Benito, Candela Pérez Monrabal, Carla Cárcel Mares, Carla Martínez Pérez, Celia López Rodríguez, Claudia Ariza Sáez, Claudia Guaita Reyes, Claudia López García, Diana López Ballesteros, Gemma Martínez Fuentes, Geraldine Cantor Rozo,Hanadi Villa Al-Khalil, Inés García Iniesta, Lidia López Jiménez, Marcela Martínez Gadea, Paula García Hernández y Soraya Blasco Murcia.

El Teatro Rambal completó aforo para acoger el emotivo y solemne acto de proclamación en el que intervino como mantenedora Mª del Carmen Moriyón Entrialgo, alcaldesa de Gijón , cirujana general y del aparato digestivo y especialista en patología mamaria quien manifestó el gran honor que suponía para ella acompañar en este día especial a la reina y damas de la feria y formar parte de las fiestas y tradiciones de Utiel.

Mª del Carmen Moriyón destacó el estrecho vínculo que ha unido a la ciudad asturiana con Utiel tras la dana con el apoyo ofrecido por técnicos y operarios de la Empresa Municipal de Aguas y del servicio de bomberos de Gijón en las inundaciones. La edil gijonense remarcó la importancia de la colaboración y solidaridad entre administraciones , especialmente en momentos críticos como el sucedido el pasado 29 de octubre y destacó la resiliencia de sus vecinos a los que animó a disfrutar de cada momento en estas fiestas. En palabras de la primera edil : «Gijón está en vuestro corazón, y vosotros lo estáis en el nuestro. ¡Que viva siempre esa fraternidad que une Asturias y Valencia, a Gijón y a Utiel!».

Por su parte, el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, agradeció a la mantenedora y a personal municipal de Gijón la total predisposición y colaboración durante la dana y el revulsivo que ha supuesto para el municipio. «Un gran gesto humano y solidario que nunca olvidaremos y que nos ha unido para siempre«.

Gabaldón también trasladó su más sincera enhorabuena a la reina entrante, Victoria Gabaldón Hernández y a sus damas de honor a las que animó a disfrutar de esta experiencia inolvidable como representantes de su municipio y agradeció la gran labor y total predisposición de su predecesora Valeria Argente Díaz.

Asimismo, el alcalde de Utiel deseó unas felices fiestas a todos los utielanos y visitantes y agradeció a la Comisión de Festejos y a todas las personas, entidades e instituciones involucradas el esfuerzo y dedicación especial para preparar una programación extraordinaria de la Feria y Fiestas de Utiel y contar con todo preparado tras meses de trabajos de reconstrucción a contrareloj.