Utiel acoge una Jornada para visibilizar los Trastornos de la Conducta Alimentaria La actividad contará con testimonios como los de la escritora Cristina Gómez que presentará su libro 'Puta loca'

El salón de actos de la Casa de la Cultura de Utile acoge este sábado Jornada de Visibilidad de los TCA (Trastornos de Conducta Alimentaria), un espacio de sensibilización y reflexión dirigido a familias con niños y adolescentes, pero en especial a la comunidad educativa y a todas aquellas personas que en el desempeño de su labor estén en disposición de ayudar a detectar y prevenir el desarrollo de una patología mental que conlleva un terrible sufrimiento para las y los jóvenes que la padecen y para sus familias.

Los objetivos de la jornada son informar y sensibilizar al alumnado, profesorado y familias sobre estos trastornos; facilitar herramientas para la detección temprana y la prevención y fomentar el acompañamiento y la empatía hacia las personas afectadas.

Rafael Martinez, promotor de las jornadas y padre de Isabel, la joven que padecía anorexia que murió en 2022, y que se ha convertido en activista en Salud Mental, explica que aunque se están haciendo avances y mejoras, con la ampliación de plazas de psiquiatría y psicología, pero «no son suficientes, ni va a la velocidad que requiere un tema tan urgente. Se deben gestionar mejor los recursos y agilizar la burocracia», asegura.

«Tras tres años de lucha, actualmente no sé qué recomendar a una familia que esté sufriendo este tipo de trastorno. No sabría qué pasos debería dar para que su hija o su hijo fuera atendido por el mejor especialista y si hay soluciones a su enfermedad», lamenta y asegura que no pretende alarmar, si no dar a conocer estos problemas «tan estigmatizados, que muchos, por desgracia, acaban en tragedia»

La jornada se iniciará a las 11 horas con la presentación a cargo de AFEM Altiplano (Asociación para la Prevención de la Salud Mental) y a lo largo de la mañana se expondrán testimonios como el del propio Rafael Martínez y su esposa Dolores Hernández o la de escritora Cristina Gómez, que presentará su libro 'Puta Loca', entre otros; además de la conferencia de la psicóloga especialista en trastorno de la conducta alimentaria, María José Goñi.

Actualmente se estima que 2 de cada 20 jóvenes estarían padeciendo un TCA y 3 más estarían en riesgo de padecerlo. El perfil medio de la población afectada es de mujer (el 97%) entre 12 y 25 años de edad. Los Trastornos de Conducta Alimentaria son la enfermedad mental con mayor índice de mortalidad con una elevada tasa de suicidios.

«Estos terribles datos ponen de manifiesto la urgencia de visibilizar y prevenir esta problemática desde edades tempranas», aseguran desde la organización.