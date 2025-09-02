Requena repara 620 kilómetros de caminos rurales afectados por la riada Quedan pendientes unos 130 kilómetros para recuperar el buen estado de estas vías necesarias para el sector agrícola

Las zonas rurales sufrieron gravemente las consecuencias de las riadas. Además de perder cosechas por el agua, la red de caminos rurales o las infraestructuras de riego quedaron devastadas tras el mes de octubre. Infraestructuras esenciales para que los agricultores puedan llevar a cabo su labor.

En Requena, el sector agrícola es esencial, sobre todo, el vinícola por lo que es muy importante recuperar estas vías de comunicación para que los agricultores puedan realizar su trabajo sin problemas.

Ante esta situación, en la localidad se ha querido dar prioridad a la recuperación de los caminos que fueron afectados por la dana. En concreto, en estos diez meses ya se han rehabilitado 620 kilómetros, con una anchura media de 4,24 metros.

Esta actuación, llevada a cabo por el Ayuntamiento de Requena en colaboración con TRAGSA, es una de las actuaciones más relevantes de los últimos años en infraestructura rural, abarcando prácticamente la totalidad del término municipal. Y es que además de reparar los daños causados por la riada, los trabajos han servido para mejorar en general estas vías de comunicación.

Durante los próximos meses se restaurarán alrededor de 130 kilómetros de caminos que están pendientes de acondicionar.

«Los caminos rurales son vitales para la actividad agrícola y la movilidad en nuestras pedanías, por lo que seguimos trabajando con rigor y compromiso hasta su completa restauración», destacan desde el Ayuntamiento de Requena.