Siete medidas de emergencia para evitar que el Magro vuelva a desbordarse

El desbordamiento del río Magro, que habitualmente transcurre con muy poca agua en gran parte de su recorrido, causó graves daños en los 17 municipios ... que atraviesa. El caudal se multiplicó de forma nunca vista durante los últimos días de octubre y anegó y arrasó con infraestructuras, naves y viviendas.

Para evitar que se repitan estas imágenes, la Confederación Hidrográfica del Júcar, CHJ, está llevando a cabo varias obras de emergencia en la cuenca del Magro por valor de 44 millones de euros.

Los trabajos consisten en reparación de daños en motas y construcción de nuevos muros de protección, el recrecido de las motas en determinados tramos para aumentar el resguardo frente a futuras avenidas; el refuerzo de taludes en barrancos o la retirada de residuos que arrastró la riada.

El proceso de definición de las obras continúa abierto en algunas zonas, atendiendo a las peticiones de las corporaciones interesadas pero para su ejecución se han priorizado, como no podía ser de otra manera, las actuaciones de defensa y restitución en las zonas urbanas y periurbanas, en las que se ha venido trabajando de manera consensuada y coordinada con los técnicos municipales de los Ayuntamientos afectados. En concreto, se están realizando seis actuaciones de construcción o refuerzo de motas para evitar que futuras crecidas tengan consecuencias como las sufridas en la dana.

L'Alcúdia

En el término municipal de l'Alcudia, el planteamiento de las obras consiste en la estabilización de la margen derecha del río, mediante la construcción de un muro de gaviones. Además, se instalarán rellenos y protección con escollera en las transiciones de flujo en el paso del río. Cabe señalar que estas obras se realizan con material que arrastró el propio río y que se reutiliza favoreciendo la economía circular.

Carlet

En Carlet se está trabajando en la estabilización de la margen izquierda del río, mediante la demolición del asfalto residual y el reperfilado y tratamiento de los taludes.

Guadassuar

A su paso por Guadassuar, los taludes de la margen derecha del río Magro resultaron seriamente dañados por lo que se está procediendo a su estabilización y refuerzo mediante escollera y colchones Reno.

Algemesí

También han empezado los trabajos de acondicionamiento del cauce y retirada de elementos obstructivos aguas arriba del casco urbano de Algemesí, donde se llevará a cabo la reparación de daños en los taludes de la margen izquierda y su protección mediante una mota reforzada.

Alfarp

En Alfarp también se está llevando a cabo la rehabilitación del cauce y la ejecución de una mota de unos 250 metros de longitud para reconducir el río.

Real

A su paso por la localidad de Real, en la margen derecha del río Magro se está levantando un muro de protección de gaviones con una altura de 6 metros y se está ejecutando el reperfilado de la parte superior del talud

Requena

En la parte alta del Magro, en Requena, concretamente en la zona de Hortunas, ya se está trabajando en la excavación de un cauce de aguas bajas y la construcción de un muro de escollera de protección del núcleo urbano, como continuación de otros trabajos realizados relativos a tareas de adecuación de los accesos y a la retirada de los residuos obstructivos presentes en el cauce.

Por otro lado, en Utiel se está avanzando en el diseño de las actuaciones necesarias, con la necesaria coordinación interadministrativa tanto con el Ayuntamiento de la localidad como con la Conselleria de Medio Ambiente. En otros tramos del río las labores se centran en la limpieza y recuperación de los espacios. En Alborache se está llevando a cabo la limpieza de acarreos aguas arriba de los azudes y la reposición del camino para recuperar la Ruta de los Molinos y en Buñol se ha empezado con la retirada de los restos de arbolado y el enrasado del fondo del cauce para recuperar el camino de acceso al Charco Paraíso. También se reestablecerá próximamente el camino de acceso a la cueva Turche, con la ejecución de dos pasarelas de madera para cruce de peatones sobre el río y de un vado sumergible.