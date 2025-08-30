Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Construcción de la mota de protección en el término de l'Alcúdia. A. T.

Siete medidas de emergencia para evitar que el Magro vuelva a desbordarse

Durante todo su cauce se están ejecutando motas de defensa y reforzando las escolleras además se trabaja en la limpieza del lecho que ha cambiado su morfología a causa de la dana

A. Talavera

L'Alcúdia

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:18

El desbordamiento del río Magro, que habitualmente transcurre con muy poca agua en gran parte de su recorrido, causó graves daños en los 17 municipios ... que atraviesa. El caudal se multiplicó de forma nunca vista durante los últimos días de octubre y anegó y arrasó con infraestructuras, naves y viviendas.

