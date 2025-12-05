Reconocimiento policial a una ciudadanía de oro en Paiporta por su lucha contra la dana La Policía Local de Paiporta condecora a más de 900 policías de todo el país que acudieron a ayudar tras la tragedia y a la valentía de todos sus vecinos

En el acto han sido condecorados más de 900 policías de todo el país venidos a ayudar durante la dana.

Ignacio Cabanes Paiporta Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:56 | Actualizado 18:18h.

«No sé si vamos a volver a hablar, el agua está subiendo y no sé cuánto va a aguantar la caseta en la que estamos subidos». Sonaba a despedida, la del jefe de la Policía Local de Paiporta, Manolo Ocaña, al hablar con su oficial Laura Cervera. Sin embargo, en cuanto empezó a bajar el torrencial de agua y un grupo de guardias se dirigían para ayudarles, su instrucción fue clara: «Que no vengan aquí, estoy viendo a cinco personas sujetas a unos árboles que vayan allí primero». Al otro lado de la Rambla del Poyo, Fran y sus compañeros rescataban a una mujer de 72 años empapada, quien subida a una encimera resistía a la furia de la dana. Son solo dos pequeños ejemplos de las innumerables actuaciones policiales que se vivieron esa noche del 29-O en la localidad de Paiporta, al igual que en otros muchos municipios golpeados por la dana.

Junto a los policías y la Guardia Civil de Paiporta, los vecinos del municipio se volcaron demostrando una valentía y civismo que hizo más presente si cabe la frase de Antonio Machado «el pueblo salva al pueblo». Para reconocer la labor y entrega de unos y otros, la Policía Local de Paiporta ha otorgado la medalla dorada a toda la ciudadanía, por la «unión, fortaleza y valentía que demostraron en los momentos más difíciles de la catástrofe», en un acto celebrado en la mañana de este viernes en el Campo de Fútbol El Terrer del municipio. En la multitudinaria ceremonia se ha condecorado a más de 900 policías de todo el país que acudieron a la llamada de auxilio tras arrasar la riada vehículos, calles y vidas -la de 56 personas en Paiporta-.

El acto, organizado por la Policía Local de Paiporta y con el apoyo unánime del pleno del Ayuntamiento, ha reunido a más de mil asistentes de once comunidades autónomas distintas, entre 36 alcaldes, agentes locales, guardia urbana, Guardia Civil de Paiporta, udaltzaingoa (policía municipal de País Vasco y Navarra), miembros de Protección Civil, representantes de la sociedad civil y vecinos de la localidad.

Mural con las insignias policiales de todos los cuerpos que acudieron a la llamada de auxilio de Paiporta en la dana. LP

La ceremonia ha estado presidida por el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar; la concejala de Policía, Susana Moreno; y el conjunto de la corporación municipal; el intendente jefe de la Policía Local de Paiporta, Manuel Ocaña, la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa y el intendente de la Policía de Alcorcón, José Luis Almendralejo.

Para el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, «la entrega de esta distinción a la ciudadanía nos enorgullece y emociona, porque todos nuestras vecinas y vecinos representan dos valores fundamentales como son la responsabilidad y la empatía. Lo vimos cuando de forma generosa y desinteresada ofrecieron cobijo, fuerza y ánimo, incluso con el suyo debilitado, a todos aquellos que vinieron aquí para atenderles y apoyarles cuando más lo necesitaban», ha destacado.

Ver 13 fotos El reconocimiento, en imágenes. LP | I.C

El alcalde, también ha reconocido el trabajo realizado por la Policía durante la catástrofe «porque en los momentos más difíciles, incluso cuando no disponían de medios o recursos, priorizaron la integridad de los demás a la suya propia» a la vez que ha agradecido el apoyo de los alcaldes y alcaldesas de toda España que mostraron su apoyo con el municipio, así como el trabajo y la coordinación de los cuerpos policiales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, realizado por el intendente jefe.

Por su parte, Ocaña ha señalado en su intervención que la entrega de la Medalla de Oro a la ciudadanía «representa el recuerdo de lo que fuimos porque se reconoce el coraje, la unión y valentía de las paiportinas y paiportinos». También ha querido reconocer la vocación de servicio público a cada agente de la Policía Local de los distintos municipios de España por «venir de municipios lejanos para ayudar incluso a quienes no conocíais demostrando solidaridad y cercanía desde lo municipal».

La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, en representación del resto de municipios que prestaron su ayuda, ha destazado que «ante las grandes catástrofes no existen límites ni términos municipales. Para Alcorcón ha sido todo un lujo ayudar y poder trabajar de la mano del Ayuntamiento de Paiporta y crear esta sólida hermandad que se consolida día tras día».

Intervenciones policiales durante la dana para ayudar a la ciudadanía. LP

La gasolinera Texaco, un oasis en la tragedia

Entre las distinciones principales se ha entregado también una medalla de oro al personal de Protección Civil; a los trabajadores municipales del Ayuntamiento; de la empresa pública ESPAI, así como a Óscar Benítez, gerente de la gasolinera Texaco, que esa noche se convirtió en un oasis en medio de la tragedia y que sirvió como centro de operaciones para poder empezar a organizar los rescates y levantamientos de las víctimas mortales esa misma madrugada, con la jueza de Instrucción dos de Torrent al frente, también presente en el acto.

Además de convertirse la citada gasolinera en el punto donde se instaló el Puesto de Mando Avanzado, su propietario con su propia maquinaría y a la petición desesperada de la Policía Local

y de la Guardia Civil, procedió a abrir paso mediante un corredor hasta poder acceder a puntos de la población cerrados por el barro, montañas de enseres y vehículos, colaborando en salvar vidas.

El intendente jefe de la Policía Local de Paiporta no ha podido contener la emoción al hablar de sus agentes, a quienes también se le ha otorgado una Medalla de Oro, así como a los miembros del cuartel de la Guardia Civil de Paiporta, todavía en obras por los destrozos que causó la dana, y que sufrieron en sus carnes la pérdida de uno de sus agentes y la novia del teniente. Desde el minuto cero ambos cuerpos salvaron vidas esa noche poniendo en juego las suyas propias.

Además de la Medalla al Mérito Especial a los más de 900 agentes asistentes al acto procedentes de los distintos cuerpos policiales de toda España, se han entregado dos placas conmemorativas a la ONG World Central Kitchen (WCK) del chef José Andrés, así como al empresario Pipo Ridaura.

El momento más emotivo ha sido el minuto de silencio en recuerdo de las 56 víctimas mortales de la localidad, tras depositar una corona de Laurel en memoria de las 230 personas fallecidas en la dana.