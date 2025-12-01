Un reconocimiento necesario para quienes salvaron vidas en las horas más críticas de la dana La entrega de la Medalla de Oro de la Policía Local de Paiporta pone en valor la labor de los cuerpos de seguridad, pero deja en segundo plano a los civiles que arriesgaron su vida cuando no había medios ni refuerzos

Nacho Roca Catarroja Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:12

El próximo 5 de diciembre, a las 10:30 horas, el campo de fútbol El Terrer de Paiporta acogerá el acto de entrega de la Medalla de Oro de la Policía Local, un reconocimiento que pretende homenajear a quienes dieron un paso al frente durante las horas más oscuras de la dana del pasado 29 de octubre.

Aquella tarde, mientras el agua arrasaba las calles y la incertidumbre se adueñaba de todo, solo un puñado de policías locales y guardias civiles de la localidad estaba allí, luchando por contener lo incontrolable y por rescatar a quienes pedían auxilio. Con el paso de los días se sumaron agentes de numerosas policías locales de toda España, un apoyo valioso y justamente reconocido con esta distinción.

Sin embargo, entre los más de mil condecorados, la mayoría pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, hay una verdad que merece ser subrayada: en los primeros minutos, cuando no había medios, cuando no habían llegado los refuerzos y cuando todo dependía de salvar vidas, hubo civiles que se jugaron la suya junto a la nuestra.

Como miembro de las FFCCSE que también recibe esta medalla, siento la obligación moral de que sus nombres, su entrega y su valentía no desaparezcan entre el ruido de los reconocimientos institucionales. Porque ellos, sin uniforme, sin protección y sin ninguna obligación, hicieron lo que solo hacen los héroes verdaderos. Y quizá, si no hubiera sido por ellos, yo no estaría escribiendo estas palabras.

Uno de esos hombres fue Vicente Carrión, vecino de Paiporta. Tras requerir su ayuda mientras yo, guardia civil fuera de servicio, presenciaba cómo varios vehículos con personas en su interior eran arrastrados por la corriente junto al puente del metro, Vicente acudió sin dudar. Su intervención inmediata evitó que muchos de esos coches, y quienes iban dentro, fueran engullidos por el barranco en cuestión de segundos. No tenía un cargo ni un deber, pero sí algo mucho más poderoso: el valor de actuar.

Otro ejemplo que no puede quedar en el olvido es el de Mariano, trabajador de la gasolinera Repsol de Paiporta. Armado tan solo con una cuerda y movido por una humanidad absoluta, rescató a más de veinte personas, subiéndolas a la pérgola de la estación mientras el agua seguía ganando terreno. Su temple, sus manos y su determinación evitaron una tragedia aún mayor.

Hoy, cuando se reconoce, con justicia, el trabajo de tantos, no puede pasarse por alto que solo un pequeño grupo de civiles paiportinos ha sido incluido en la lista oficial de condecorados, dejando fuera a quienes lo arriesgaron absolutamente todo en los instantes más críticos. Ellos también merecen un lugar en la memoria colectiva de lo que ocurrió aquel día.

Añado, al menos, el contacto de uno de estos ciudadanos para facilitar que pueda contar su historia directamente, ya que por nuestra condición laboral no siempre podemos expresarnos libremente ante los medios.

Estos nombres no buscan protagonismo. Pero por sus hechos heroicos en la tarde del 29 de octubre de 2024, por su entrega incondicional y por haber elegido salvar vidas sin tener por qué hacerlo, deberían recibir la Medalla de Oro de la Policía Local de Paiporta, al igual que todos los que acudieron a ayudar en los días posteriores.

