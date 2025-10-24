La Policía Local de Valencia distingue a la de Paiporta por su labor durante la dana El Cuerpo de la localidad de l'Horta recibe la Medalla al Mérito Policial Colectiva,

La Policía Local de Paiporta ha sido distinguida con la Medalla al Mérito Policial Colectiva, otorgada por la Policía Local de Valencia, en reconocimiento a la destacada labor desempeñada por el cuerpo durante los episodios de lluvias torrenciales (DANA) que afectaron gravemente a la comarca de l'Horta Sud el 29 de octubre de 2024.

El galardón fue entregado en un acto celebrado en la Central de la Policía Local de Valencia durante la celebración de su patrón este jueves, presidido por la alcaldesa de Valencia y el Comisario Principal Jefe de la Policía Local de Valencia, con la presencia de autoridades civiles y militares, así como mandos representantes de diferentes cuerpos de seguridad, que también resultaron galardonados.

La Policía Local de Paiporta fue reconocida por su rápida y eficaz respuesta ante la emergencia, su coordinación con otros servicios municipales, y su solidaridad con los municipios vecinos durante los días críticos de la dana, en los que se realizaron rescates, cortes de vías, evacuaciones preventivas y labores de auxilio a la población.

El Intendente Jefe de la Policía Local de Paiporta recibió la medalla en nombre de toda la plantilla, destacando que «este reconocimiento pertenece a cada uno de los agentes y personal que, sin descanso, trabajó para proteger a nuestros vecinos y vecinas en los momentos más difíciles. La dana puso a prueba nuestra capacidad de respuesta y demostró el compromiso y la vocación de servicio de nuestra Policía Local«

Por su parte, el alcalde de Paiporta, subrayó el orgullo que supone para el municipio recibir este reconocimiento de la capital valenciana, afirmando que «la solidaridad, la entrega y la profesionalidad de nuestra Policía Local reflejan los valores de Paiporta y su compromiso con la seguridad y la cooperación entre administraciones».

La entrega de la Medalla al Mérito Policial Colectiva supone un nuevo hito en la trayectoria del cuerpo, que ha reforzado su estructura operativa y su papel fundamental en la gestión de emergencias municipales y comarcales.