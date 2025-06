Pedralba corta el acceso al Turia tras un segundo ahogado en el río en Manises

Gran parte de las áreas fluviales del interior de la provincia de Valencia todavía siguen en obras para recuperarse de los daños de la dana. ... Unas zonas que habitualmente son utilizadas por vecinos y visitantes para darse un baño refrescante durante el verano. Sin embargo, la campaña estival que está a punto de iniciarse también se verá marcada por la gran riada del mes de octubre. Y es que debido a la situación de muchos de estos cauces se recomienda no acceder a ellos.

El Ayuntamiento de Pedralba es uno de los municipios que ya ha emitido un drecreto de Alcaldía para desaconsejar el baño en la zona del río Turia a su paso por la localidad. En el documento se apunta a que esta área «no reúne las condiciones de acceso y seguridad recomendables para garantizar el correcto desarrollo de las actividades de ocio y recreativas».

Cabe recordar que en la zona del río Turia en Manises ya se han ahogado dos personas en una semana. El cuerpo de la última víctima fue hallado este lunes por los buzos de la Policía Nacional tras varias horas de búsqueda.

Ante esta situación, el Consistorio de Pedralba quiere extremar la precaución y pide que la gente no utilice el río para bañarse aunque no pueden emitir una prohibición expresa ya que no es competencia municipal. Por ello, en el decreto se añade que en caso de que alguna persona acceda al río, «deberá extremar la precaución ya que se están realizando en la zona trabajos de limpieza y reconstrucción por parte de diversas entidades».

Precisamente, hace sólo unos días técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar visitaban este punto para comprobar el avance de las tareas en las que está interviniendo maquinaria pesada para retirar los sedimentos y elementos obstructivos y recuperar la normalidad en el lecho.

Para conseguir reducir la afluencia a la zona del paraje fluvial y conservar este espacio natural, el Ayuntamiento de Pedralba sí que ha anunciado la prohibición del paso de vehículos, un aspecto en el que sí pueden actuar las entidades locales. Desde el consistorio explican que durante la época estival se ha observado la presencia de personas que acceden hasta el mismo río con su coche provocando desperfecctos en el paraje protegido.

Para conseguir que se cumpla con esta prohibición, el Ayuntamiento colocará bolardos en los accesos al Turia a partir de esta semana y permanecerán allí hasta el 28 de septiembre, cuando finalice la campaña de verano.

Al estar colocados estos obstáculos en caminos rurales, se ha informado que los propietarios de las parcelas que necesiten acceder para trabajar deberán avisar a la Policía Local para que se retiren los bolardos.

Pedralba no es el único municipio preocupado por la seguridad en el río Turia. Antes de la llegada de la Semana Santa y Pascua, fechas en la que la afluencia al paraje se incrementa también, varios consistorios solicitaron medidas para que no estuviera permitido el baño. En aquel momento, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, emitió una recomendación para no bañarse en las aguas del Parque Natural del Túria.

Ahora con la llegada del calor, el interés por acudir a estos puntos fluviales aumenta y también el riesgo al estar muchos en obras.