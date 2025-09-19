Las empresas que gestionan los residuos municipales serán las encargadas de retirar los escombros de la reconstrucción La Generalitat firmará contratos con estas mercantiles dentro del plan de choque para acabar con los residuos de la dana

A. Talavera Alzira Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:46

La Generalitat ha trasladado a los ayuntamientos que utilizará las empresas que gestionan los residuos municipales para retirar los escombros generados en las diferentes tareas de reconstrucción privadas que se han acometido tras las inundaciones del pasado mes de octubre.

Así lo ha confirmado el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, que se ha reunido con el director general de calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco, y los alcaldes de los 15 municipios que han solicitado ayuda a la Generalitat para abordar las cuestiones de esta nueva fase del plan de choque que permita dar respuesta a las necesidades planteadas.

Martínez Mus ha señalado que desde la Conselleria de Medio Ambiente se va a formalizar un nuevo contrato para ayudar a los ayuntamientos de Aldaia, Catarroja, Quart de Poblet, Riba-roja de Túria, Sedaví, Utiel, Chiva, Gestalgar, Montserrat, Paiporta, Benetússer, L'Alcúdia, Albal, Catadau y Xirivella. «Pese a que la gestión de residuos es competencia municipal, se ha optado por respaldar a los municipios en este trabajo» ha indicado el conseller. Para su agilización se ha optado por utilizar a las empresas que gestionan ya los residuos de los municipios.

La medida se enmarca en la ampliación del plan aprobado por el Consell para apoyar a los municipios afectados y responde a la imposibilidad de muchas corporaciones locales de asumir en solitario el coste de estas actuaciones. Con este refuerzo, «la Generalitat garantiza la retirada de los residuos y contribuye a la restauración de la normalidad en las localidades más castigadas por las riadas» ha destacado Martínez Mus.

Cabe recordar que, tras las inundaciones del pasado mes de octubre, se puso en marcha un dispositivo dotado con 180 millones de euros que ha permitido retirar aproximadamente un millón de toneladas de residuos, así como lodo y coches afectados. Ahora, este dispositivo se ampliará con la gestión de los residuos de obras de construcción y de reparación de viviendas y locales que deben ser tratados por parte de gestores autorizados en instalaciones como los ecoparques.