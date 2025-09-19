Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Seis heridos tras saltarse un vehículo un control de la Guardia Civil en la AP-7 y embestir a una patrulla
Una de las plantas donde se acumulaban residuos de la dana. LP

Las empresas que gestionan los residuos municipales serán las encargadas de retirar los escombros de la reconstrucción

La Generalitat firmará contratos con estas mercantiles dentro del plan de choque para acabar con los residuos de la dana

A. Talavera

Alzira

Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:46

La Generalitat ha trasladado a los ayuntamientos que utilizará las empresas que gestionan los residuos municipales para retirar los escombros generados en las diferentes tareas de reconstrucción privadas que se han acometido tras las inundaciones del pasado mes de octubre.

Así lo ha confirmado el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, que se ha reunido con el director general de calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco, y los alcaldes de los 15 municipios que han solicitado ayuda a la Generalitat para abordar las cuestiones de esta nueva fase del plan de choque que permita dar respuesta a las necesidades planteadas.

Martínez Mus ha señalado que desde la Conselleria de Medio Ambiente se va a formalizar un nuevo contrato para ayudar a los ayuntamientos de Aldaia, Catarroja, Quart de Poblet, Riba-roja de Túria, Sedaví, Utiel, Chiva, Gestalgar, Montserrat, Paiporta, Benetússer, L'Alcúdia, Albal, Catadau y Xirivella. «Pese a que la gestión de residuos es competencia municipal, se ha optado por respaldar a los municipios en este trabajo» ha indicado el conseller. Para su agilización se ha optado por utilizar a las empresas que gestionan ya los residuos de los municipios.

La medida se enmarca en la ampliación del plan aprobado por el Consell para apoyar a los municipios afectados y responde a la imposibilidad de muchas corporaciones locales de asumir en solitario el coste de estas actuaciones. Con este refuerzo, «la Generalitat garantiza la retirada de los residuos y contribuye a la restauración de la normalidad en las localidades más castigadas por las riadas» ha destacado Martínez Mus.

Cabe recordar que, tras las inundaciones del pasado mes de octubre, se puso en marcha un dispositivo dotado con 180 millones de euros que ha permitido retirar aproximadamente un millón de toneladas de residuos, así como lodo y coches afectados. Ahora, este dispositivo se ampliará con la gestión de los residuos de obras de construcción y de reparación de viviendas y locales que deben ser tratados por parte de gestores autorizados en instalaciones como los ecoparques.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica una oferta para trabajar en colegios sin oposición con un sueldo de 750 euros por tres horas al día
  2. 2 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  3. 3

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  4. 4

    Otra noche de tensión por las novatadas en Valencia
  5. 5

    El viejo Mercado Central de Valencia sale a la luz: hallan rejas, pavimento Nolla y una mesa labrada
  6. 6 El choque de un camión contra un puente obliga a cortar la N-332 y colapsa Gandia
  7. 7 Una británica de 63 años estrangula a otra mujer con el cable de una aspiradora en Benidorm
  8. 8 Muere Batiste Martí, primer vacunado del Covid en Valencia, por una insuficiencia renal
  9. 9

    Polo despreció el mail de las 18.43 horas sobre el enorme caudal del Poyo: «¿A quién iba a llamar?
  10. 10 La promesa de Morientes a la afición del Valencia CF: «Tengo que daros lo que os quité»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las empresas que gestionan los residuos municipales serán las encargadas de retirar los escombros de la reconstrucción

Las empresas que gestionan los residuos municipales serán las encargadas de retirar los escombros de la reconstrucción