La Diputación ofrece 290 millones de euros para facilitar la reparación del alcantarillado La medida se suma a las intervenciones de emergencia previas que ya realizó la institución en la red de agua de los municipios afectados

A. Talavera Alzira Miércoles, 27 de agosto 2025, 15:20

La Diputación de Valencia pondrá a disposición de los municipios afectados por la dana todos sus recursos y capacidades para ejecutar obras de reparación y mejora en agua potable y alcantarillado, con una inversión estimada de 64.175.297 euros en agua potable y 290.090.878 euros en alcantarillado en los municipios afectados por la riada. Esta iniciativa se suma a las actuaciones de emergencia que la Diputación ya ha llevado a cabo desde los primeros días tras el temporal, garantizando el restablecimiento de los servicios esenciales para la ciudadanía.

Además, estas ayudas van en la línea de las que anunció este martes el Consell que apuntó que la empresa pública Vaersa será la encargada de asumir directamente la ejecución de las obras necesarias en el alcantarillado en aquellos municipios que lo soliciten. Y es que diez meses después de la riada, la situación de la red de saneamiento es la principal preocupación de muchos municipios.

La vicepresidenta primera y presidenta de Egevasa, Natàlia Enguix, explica que «las actuaciones de emergencia ya ejecutadas, como la reparación de redes dañadas, la reposición de conducciones de agua potable y alcantarillado, y la instalación de suministros alternativos, han sido fundamentales para garantizar la continuidad del servicio en los primeros días tras la catástrofe. De esta manera, se asegura que las intervenciones se realicen de forma organizada y segura, reforzando el respaldo institucional a los ayuntamientos y a sus vecinos».

Asimismo, Paco Comes, diputado de Ciclo Integral del Agua, subrayad que «esta medida ofrece a los municipios un mecanismo ágil y eficaz para atender las necesidades más urgentes, asegurando la calidad del suministro de agua potable y el correcto funcionamiento de las redes de alcantarillado. Se trata de un complemento a las intervenciones de emergencia previas, que ya permitieron restablecer el servicio y evaluar los daños de manera inmediata», remarca.

Entre las actuaciones de emergencia que la Diputación ha llevado a cabo hasta el momento destacan: la reparación y limpieza de redes de agua potable y alcantarillado afectadas por la dana; la reposición de colectores y conducciones dañadas; la instalación de sistemas de suministro alternativo mediante camiones-cisterna; la realización de analíticas de calidad de agua y lodos; y la coordinación de recursos humanos y materiales para asegurar la continuidad del servicio en todos los municipios afectados.

Estas intervenciones constituyen la base sobre la que se suma ahora el ofrecimiento formal para ejecutar obras adicionales, ampliando la cobertura y reforzando la preparación de los municipios de cara a la temporada de lluvias.

El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, explica que «desde la institución hemos trabajado desde el primer momento para apoyar a los municipios afectados por la dana. Este ofrecimiento institucional se enmarca dentro del compromiso de la Diputació de garantizar la asistencia y coordinación necesarias para afrontar situaciones de emergencia».

Este ofrecimiento se realiza en el marco del Decreto del Gobierno que habilita actuaciones de emergencia y ayudas para infraestructuras esenciales tras catástrofes naturales, proporcionando a los ayuntamientos un mecanismo formal para agilizar la contratación y ejecución de las obras necesarias, garantizando así la eficacia y la rapidez en la recuperación de los servicios de agua potable y alcantarillado.

El apoyo de la Diputación se pone a disposición de todos los municipios afectados que lo soliciten, tanto con gestión directa como indirecta. Con esta iniciativa, la Diputación de Valencia refuerza su papel institucional de apoyo, coordinación y agilidad frente a emergencias, garantizando que los municipios puedan recuperar cuanto antes los servicios esenciales de agua potable y alcantarillado para todos sus vecinos.