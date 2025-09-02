Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Limpieza de un garaje tras la dana. Jesús Signes

Los daños por los lodos en sótanos causan demoliciones parciales en ocho

Las catas realizadas por el IVE en una decena de poblaciones señalan además que 19 garajes deben ser apuntalados tras las inspecciones

A. Talavera

Alzira

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:46

La dana arrasó con miles de bajos y dejó repletos de lodo y agua sótanos y garajes en todas las poblaciones afectadas. Durante los primeros ... meses tras la catástrofe, la limpieza de estos inmuebles fue una prioridad ya que el sobrepeso del barro y la humedad en los forjados podía causar daños en la estructura. Por este motivo, tras retirar todos estos residuos, la Generalitat comenzó a realizar inspecciones en los sótanos más afectados para garantizar su seguridad y determinar las medidas a tomar en cada caso.

