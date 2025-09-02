Los daños por los lodos en sótanos causan demoliciones parciales en ocho

La dana arrasó con miles de bajos y dejó repletos de lodo y agua sótanos y garajes en todas las poblaciones afectadas. Durante los primeros ... meses tras la catástrofe, la limpieza de estos inmuebles fue una prioridad ya que el sobrepeso del barro y la humedad en los forjados podía causar daños en la estructura. Por este motivo, tras retirar todos estos residuos, la Generalitat comenzó a realizar inspecciones en los sótanos más afectados para garantizar su seguridad y determinar las medidas a tomar en cada caso.

Las primeras estimaciones según los datos de limpieza de garajes aportados por la Diputación de Valencia, organismo que asumió esta tarea, las catas se debían realizar en 885 inmuebles de 11 municipios pero finalmente los técnicos ajustaron esta cifra a 655 en diez poblaciones, Albal, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Benetússer, Catarroja, Masssanasa, Paiporta, Picanya y Sedaví. Y es que algunas inspecciones ya habían sido realizadas por las comunidades de propietarios o no eran necesarias por la tipología de edificio.

Estos análisis han sido realizados por la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación que está integrada por miembros del Instituto Valenciano de Edificación (IVE) y del Colegios Técnicos Profesionales de la Comunitat Valenciana.

Tras llevar a cabo un total de 1.730 catas, los técnicos han determinado que es necesario realizar demoliciones de forjados o elementos estructurales en ocho sótanos, tres en Algemesí, dos en Aldaia y uno en Alfafar, Benetússer y Catarroja, respectivamente.

El mal estado de las estructuras obliga a tomar esta medida para garantizar la seguridad de las infraestructuras. Para hacer frente a las demoliciones, la Generalitat ha puesto en marcha una línea de ayudas para sufragar estos gastos a los afectados.

Por otra parte, las inspecciones también marcaron un total de 19 sótanos que han tenido que ser apuntalados para reforzar la estructura. En Aldaia y Algemesí, son cuatro en cada una de estas localidades, tres en Paiporta y Catarroja, dos en Sedaví y Benetússer y uno en Albal. El apuntalamiento de los sótanos afectados lo ha realizado el Instituto Valenciano de Edificación durante las visitas para asegurar la estabilidad de estos inmuebles que sufrieron la presión del lodo durante varios meses.

Además, otros 22 subterráneos tuvieron que ser acordonados hasta que se lleven a cabo las obras necesarias.

Estos trabajos de inspección que comenzaron en marzo los asumió la Generalitat en colaboración con la Diputación de Valencia, el Consorcio Provincial de Bomberos y con un presupuesto de 700.000 euros.

Por poblaciones, Catarroja ha sido donde más estructuras se han analizado, un total de 204. Tanto esta localidad como Paiporta fueron las más dañados por la riada de octubre, en ambos casos el agua anegó prácticamente la totalidad del casco urbano. En Paiporta, han sido 100 los sótanos que los técnicos revisaron minuciosamente antes de emitir los informes definitivos. En Albal y Benetússer también se han superado el medio centenar de estudios técnicos por parte de la administración pública para garantizar la seguridad.