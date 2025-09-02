La carretera de Godelleta abrirá al tráfico en octubre tras su reconstrucción La dana arrasó los dos pasos sobre el barranco Murtal y las obras permitirán triplicar la capacidad de este cauce

A. Talavera Alzira Martes, 2 de septiembre 2025, 10:34 Comenta Compartir

Las obras de reconstrucción en puentes y carreteras van alcanzando sus fases finales. El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, visitó en Godelleta una de estas obras y avanzó que la idea es reabrir la carretera al tráfico a mediados de octubre y terminar las obras a principios de noviembre.

Se trata del paso en la calle Torrent del municipio, que fue gravemente dañado por las inundaciones y sin capacidad para responder a las nuevas dimensiones del barranco. Esta es la principal actuación de reconstrucción en Godelleta, con dos pasos afectados y una inversión de la Generalitat de 3,5 millones de euros.

En este momento, se continúa avanzando en la restauración de esta infraestructura sobre el barranco del Murtal con trabajos de la base y las protecciones del puente y «hace dos semanas se logró un nuevo hito con la colocación de las vigas del nuevo puente que multiplicará por tres su capacidad», ha añadido el conseller.

De este modo, la nueva estructura de la calle Torrent ha sido diseñada pensando en el futuro «cuenta con mayor capacidad de drenaje y protección frente a crecidas, lo que garantiza su resistencia ante eventos extremos como los vividos recientemente», ha detallado Martínez Mus.

El titular de Infraestructuras ha explicado que «desde la Generalitat se reafirma nuestro compromiso con la seguridad de las infraestructuras y la mejora de la calidad de vida de nuestros municipios. Estas obras son ejemplo de esa voluntad».

Cabe recordar que la anterior estructura del puente, de un solo vano y 12 metros de longitud, quedó seriamente dañada durante las inundaciones, cuando los restos taponaron el paso y la crecida del agua abrió un nuevo cauce.

Según ha explicado Martínez Mus «esto dejó el puente completamente desconectado y sin capacidad para responder a las nuevas dimensiones del barranco». Debido al deficiente estado de la infraestructura y a su inadecuación funcional frente al cauce actual, modificado tras el paso de la riada, «se optó por reponer el paso mediante una estructura completamente nueva».

De esta manera, se sustituye el antiguo puente por una estructura isostática con dos vigas artesas que permitirán el paso de dos carriles de circulación y aceras peatonales. «Con un vano de 35 metros y un tablero de 9 metros de ancho, la obra aprovecha el espacio generado por la ampliación natural del cauce, garantizando así mayor seguridad y funcionalidad», ha afirmado el conseller.

En paralelo, la Generalitat avanza en la mejora del paso sobre el barranco del de la calle Lugo, también afectado. En este caso, la estructura principal no presenta daños graves, por lo que se está ampliando con un nuevo tramo de marcos prefabricados para cubrir la zona erosionada.

Actualmente, la obra está prácticamente finalizada y se mantiene un sentido de circulación por el paso reconstruido y otro por un desvío provisional, a la espera de que la finalización del paso de la calle Torrent permita restablecer el tráfico habitual.

Las obras de Godelleta forman parte del plan de recuperación de carreteras, puentes y pasarelas de titularidad municipal que ha asumido la Generalitat. Además, ya tiene en marcha el 100 % de los contratos previstos para la reconstrucción, lo que demuestra nuestra capacidad de respuesta y gestión eficaz ante situaciones de emergencia.

En concreto, la Conselleria está llevando a cabo medio centenar de actuaciones en diferentes municipios que han solicitado ayuda para reparar sus infraestructuras municipales con una inversión de 50 millones de euros en el marco del plan 'Recuperem València'.

«Estamos culminando la ejecución de las soluciones definitivas, con obras que no solo reponen las infraestructuras dañadas, sino que las refuerzan frente a futuros episodios extremos», ha concluido el conseller.