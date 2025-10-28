Programa de Halloween y Todos los Santos 2025 en Oropesa del Mar Todas las actividades son gratuitas, abiertas al público y pensadas para disfrutar en familia

AT Martes, 28 de octubre 2025, 22:58 | Actualizado 23:38h. Comenta Compartir

Oropesa del Mar ha preparado un completo programa de actividades para celebrar Halloween y Todos los Santos, dos jornadas que combinarán la tradición más arraigada con propuestas de ocio y entretenimiento para todas las edades.

El municipio vivirá un intenso fin de semana llenos de tradición y diversión con actividades repartidas entre el Viernes 31 de Octubre y el Sábado 1 de Noviembre, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar tanto de los actos más festivos como de los más emotivos.

El Viernes 31 de Octubre, víspera de Todos los Santos, Oropesa del Mar se llenará de color, música y disfraces con la novedosa Cabalgata Vespra de Tots Sants, que partirá a las 19:00 horas desde la Plaza Mayor. Media hora más tarde, en el mismo lugar, se celebrará el reparto del tradicional Tarró de Gat, un dulce típico de esta fecha que repartirá la Societat Orpesina de Cultura (SOC), manteniendo así una de las costumbres más queridas por los oropesinos.

La noche culminará con la gran Fiesta de Halloween, a partir de las 00:00 horas en el Recinto Multiusos, con la Discomóvil The End, que promete hacer bailar a los más jóvenes en una velada llena de ritmo y diversión.

El Sábado 1 de Noviembre, Día de Todos los Santos, la jornada comenzará con actividades familiares en la Plaza Mayor, donde habrá hinchables para los más pequeños desde las 11:00 horas. A las 11:30 horas, se celebrará la tradicional misa en el Cementerio Municipal en memoria de todos los difuntos.

Por la tarde, la música será protagonista con dos propuestas paralelas: a las 19:00 horas, la Plaza Mayor acogerá un tardeo con el grupo «Sin Documentos», mientras que a la misma hora, en el Museo de Oropesa, tendrá lugar el concierto del Dúo Ángel Barrios, con entrada gratuita previa reserva a través de la web municipal www.oropesadelmar.click

Todas las actividades son gratuitas, abiertas al público y pensadas para disfrutar en familia.