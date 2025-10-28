Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este martes entrega 540.419,67 euros y deja un nuevo millonario en un municipio valenciano popular por su castillo
Yvonne Fernández

¿Por qué la calabaza es el símbolo de Halloween?

Los orígenes de esta fiesta se remontan a los Celtas, hace más de 2.500 años

AT

Martes, 28 de octubre 2025, 23:37

Comenta

La calabaza es uno de los símbolos más reconocibles de Halloween, una fiesta que se celebra ya en todo el mundo. Según se cree sus orígenes se remontan a los Celtas, hace más de 2.500 años. El 31 de octubre los celtas llevaban el ganado a los establos para pasar el invierno, ese día se suponía que los espíritus podían salir de los cementerios y apoderarse de los vivos, les hacían víctimas de conjuros si no accedían a sus peticiones, de ahí el «truco o trato». Para evitarlo ensuciaban sus casas y las decoraban con huesos y sangre para ahuyentar a los muertos y se vestían con pieles para confundir a los espíritus.

Cuando los romanos conquistaron a los celtas agregaron sus propios toques a esta celebración y en el siglo VII el Papa Bonifacio IV decretó el 1 de noviembre el día de todos los Santos para honrar a todos los mártires que habían dado su vida por la fe.

En 1840 esta festividad llega a Estados Unidos, donde queda fuertemente arraigada, fueron los inmigrantes irlandeses los que llevaron esta tradición difundiendo la costumbre de tallar una calabaza gigante con una vela dentro, sin embargo, la fiesta no empezó a celebrarse masivamente hasta 1921. Ese año se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota, tras este vinieron muchos otros. A partir de los años 70 se empezó a celebrar en el mundo entero gracias a películas y series que lo plasmaban.

Y ¿por qué la calabaza es símbolo de Halloween?. Según cuenta una leyenda, el diablo fue a buscar a un hombre llamado Jack por ser un borracho y estafador, pero este consiguió engañarlo y el diablo prometió no buscarle más. Años después Jack murió y fue rechazado en el cielo, pero también en el infierno y el diablo le condenó a deambular entre las sombras, pero le proporcionó una luz con una brasa, Jack solo tenía un nabo dónde meterla y así comenzó la tradición de usarlo como una linterna.

Cuando los irlandeses inmigraron a América comprobaron que las calabazas eran más grandes y más fáciles de conseguir que los nabos y cambiaron la tradición. Desde entonces se decoran las calabazas con rostros terroríficos y no se identifica un Halloween sin calabaza.

Según los expertos nutricionistas de nutritienda.com, aunque a la calabaza se la considera una verdura, realmente es una fruta, como pasa con el calabacín, pepino o berenjena.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El hospital de la Comunitat Valenciana que ha sido reconocido entre los TOP 20 este 2025
  2. 2

    La traición de Vox tumba la Zona de Bajas Emisiones y Valencia ve peligrar 115 millones de euros
  3. 3

    La caída del PP de Mazón lanza a Vox pero el bloque de la derecha mantiene la mayoría en Les Corts
  4. 4 El portero valenciano Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano de 81 años
  5. 5

    Ricky Rubio: «Me parece que Valencia se va a comer a Barcelona y Madrid en cuanto a ciudad»
  6. 6

    «Con Izan y Rubén se fueron mis ganas de vivir»
  7. 7 Se apunta a una cadena de gimnasios de Valencia con una identidad falsa para desvalijar las taquillas
  8. 8 Abascal, Ayuso o Felipe González, ausencias destacadas en el funeral de Estado en Valencia
  9. 9

    Una jefa de Emergencias revela que el Gobierno le contactó a las 18.35 para decirle que era «propicio» un Es Alert
  10. 10

    Feijóo emplaza a Mazón a dar todas las «respuestas necesarias» sobre su paradero el 29-O

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias ¿Por qué la calabaza es el símbolo de Halloween?

¿Por qué la calabaza es el símbolo de Halloween?