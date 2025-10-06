La mediación gratuita ya es un hecho en Segorbe

EXTRA Lunes, 6 de octubre 2025, 15:32 Compartir

Con octubre llega a Segorbe la instauración de un nuevo servicio de mediación de proximidad, «Mediaprop», que ofrece la resolución de conflictos de una forma rápida, eficaz y gratuita en el Edificio Glorieta.

Este servicio que se presenta como una alternativa a los procesos judiciales, se ofrecerá los miércoles de 9:00 a 14:00 h, pudiéndose pedir cita para el mismo en el departamento de Servicios Sociales del consistorio. El mismo está financiado por una subvención destinada a sufragar los gastos del servicio de mediación de proximidad por parte de la Generalitat Valenciana.

Así pues, esta atención para gestión de conflictos de manera consensuada con la ayuda de personas expertas en la materia, ha constatado numerosos beneficios: Reduce la litigiosidad y los conflictos; descongestiona otros servicios del Ayuntamiento; mejora la convivencia y genera un elevado grado de satisfacción en la ciudadanía.

Cabe destacar que esta atención profesional que se prestará en Segorbe garantiza la confidencialidad y la imparcialidad. «Esperamos que la implantación de mediación en nuestra ciudad se aproveche al máximo facilitando la gestión de conflictos en nuestra sociedad. Así pues, con Mediaprop, que tanto esperábamos, Segorbe suma un nuevo servicio de proximidad en el ámbito de la justicia a los juzgados de la calle Fray Bonifacio Ferrer, la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito y »Justiprop«. »Estamos muy agradecidos a la conselleria de Justicia e Interior, pues evitar desplazamientos a otros núcleos urbanos es una prioridad para este Ayuntamiento, de manera que cedemos los espacios necesarios para que se puedan poner los máximos medios al alcance de nuestros ciudadanos«, ha manifestado la alcaldesa, M.ª Carmen Climent.