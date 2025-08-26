Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Momento en el que rescatan a las dos personas con un vehículo de altura. Bombers de la Diputació de Castelló

Un incendio en un edificio de Almassora obliga a rescatar a dos personas por una ventana

El fuego en un cuadro de contadores genera gran cantidad de humo y se desaloja parte de un bloque de viviendas de la calle Sant Jaume

R. G.

Almassora

Martes, 26 de agosto 2025, 13:05

Un incendio declarado en la madrugada de este martes en un edificio de la localidad castellonense de Almassora ha obligado a rescatar a dos personas a través de una ventana, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos. Ambas resultaron ilesas.

El aviso para dar la voz de alarma se produjo a las 01.45 horas. El Consorcio movilizó dos dotaciones de bomberos y una unidad de mando para acudir al lugar, un bloque de viviendas situado en la calle Sant Jaume.

El fuego afectaba al cuadro de contadores y distribución eléctrica del edificio, que estaba situado en el hall de entrada de la planta baja. Agentes de la Policía Local y la Guardia Civil se encargaron de evacuar parte del bloque, mientras que otras dos viviendas fueron confinadas.

El incendio generó gran cantidad de humo, que se expandió por la escalera y afectó a un buen número de pisos. En uno de ellos había dos personas, que los bomberos sacaron del interior a través de una ventana con un vehículo de altura, que después los bajó hasta la calle. Por fortuna, se encontraban en perfecto estado.

En cambio, dos de las personas que habían sido desalojadas tuvieron que ser atendidas 'in situ' por los servicios sanitarios que habían acudido, ya que se habían visto «afectadas levemente» por la inhalación del humo.

Los bomberos se encargaron de extinguir el fuego. A continuación, procedieron a revisar todas las viviendas del edificio y a ventilarlas para que se fuera el humo. Una vez concluida esta labor, los vecinos pudieron regresar a sus pisos.

