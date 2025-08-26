Extinguido a primera hora el incendio forestal de Teulada

R. González Teulada Moraira Martes, 26 de agosto 2025, 10:47 Comenta Compartir

El incendio forestal declarado el lunes por la tarde en Teulada está extinguido desde las 7.44 horas de este martes. Así lo han indicado a primera hora de la mañana desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

El fuego comenzó en el número 125 de la calle Haya, en una zona de interfaz urbano-forestal. De inmediato se movilizó un amplio despliegue, que incluyó dos helicópteros.

Ante la posibilidad de que las llamas pudieran afectar a bienes de naturaleza no forestal debido a la proximidad de casas, se declaró la Situación 1 del PEIF. Incluso se procedió, de forma preventiva, al desalojo provisional de dos viviendas. Aunque no corrían peligro inminente, obraron así por precaución.

A las 19 horas, ya estaba controlado y los vecinos pudieron regresar a las dos casas desalojadas. Durante la noche ha permanecido en la zona una unidad de bomberos forestales, que se ha encargado de refrescar la superficie afectada por las llamas para asegurarse de que no se produjera ningún rebrote.

Este no fue el único fuego en la Marina Alta en el que tuvieron que actuar los bomberos ayer. También se produjo un conato en una zona forestal cerca de Jesús Pobre, una de las dos entidades locales menores de Dénia. El Consorcio movilizó todos los recursos disponibles para atajarlo antes de que pudiera ir a más. Hasta la zona se desplazaron una bomba forestal pesada, una bomba nodriza ligera y una unidad de mando jefatura, además del retén estival de Xàbia. En pocas horas se pudo dar por extinguido.