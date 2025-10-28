Halloween en Almassora repleto de actividades para niños de todas las edades El viernes 31 de octubre en la plaza Pere Cornell

AT Martes, 28 de octubre 2025, 23:20 | Actualizado 23:38h. Comenta Compartir

Almassora ya tiene todo preparado para sumergirse en un terrorífico Halloween. Desde el Ayuntamiento se ha organizado para este viernes, 31 de octubre, una escalofriante tarde, en la plaza Pere Cornell, repleta de actividades para niños de todas las edades:

-A las 17.30 horas, habrá un pase infantil para niños de 4 a 8 años y, a partir de las 18.30 horas, habrá dos pases muy espeluznantes para niños desde 9 años.

-Además, los asistentes podrán disfrutar de castillos hinchables, un espeluznante túnel del terror con sustos y sorpresas aseguradas y de divertidos y monstruosos talleres que les ayudarán a recrear esta celebración que está repleta de mitos y leyendas.