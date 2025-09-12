«Los tentáculos de las grandes siglas y de los intereses económicos son poderosos» La alcaldesa de San Antonio de Benagéber defiende la gestión de estos dos años ante la presentación una moción de censura que se debatirá el día 24: «Jamás podrán frenar lo que juntos hemos despertado»

La alcaldesa de San Antonio de Benagéber, Eva Tejedor, ha querido transmitir su opinión, mediante una carta a los vecinos, tras la reciente presentación de una moción de censura «con el objetivo de poner fin a mi mandato como alcaldesa». Una moción que será debatida el próximo 24 de septiembre, «y pretende poner fin a dos años de trabajo que nacieron de vuestra decisión en las urnas. Un mandato claro: cerrar una etapa de escándalos y frustraciones, y abrir un tiempo nuevo, un tiempo de esperanza, de entendimiento y de futuro».

En estos más de dos años en el cargo, explica Tejedor en la misiva, «no lo hemos tenido fácil, y hemos estado centrados en desatar nudos que parecían imposibles, afrontar problemas encallados y levantar la voz contra situaciones injustas que se habían establecido en esta localidad. Y lo hemos hecho con empeño, con transparencia y con cariño. Siempre con una idea en el corazón: mejorar la vida de nuestra gente».

Por eso, Tejedor cree que «cuesta comprender cómo después de trabajar codo con codo en estas últimas fiestas, la hasta ahora edil de esta área haya decidido regresar de sus vacaciones con la intención de acabar con este acuerdo de estabilidad salido de las urnas. Entregando la alcaldía a un exalcalde tránsfuga que no vive en este pueblo, no sabemos de qué trabaja y que antepuso sus intereses personales a los de sus vecinos el tiempo que gobernó. Alguien bajo cuyo mandato, de hecho, se inició una supuesta trama de desvíos económicos ilícitos y que este equipo de gobierno ha llevado a la justicia».

La aún alcaldesa asegura que sabe «que los tentáculos de las grandes siglas y de los intereses económicos son poderosos. Y siempre he tenido presente que cuando una alcaldesa se enfrenta a ellos desde un partido pequeño, desde un espacio humilde pero honesto, el riesgo de tratar de desmontar su gobierno siempre está presente».

«Lo sabía. Pero nunca he permitido que ese miedo me impidiera hacer lo que creía justo para este pueblo. Por ello, y a la espera de saber cómo avanza este proceso legal, quiero que mis palabras no provengan de la resignación. Hoy, como cada día de esta legislatura, quiero hablar desde el orgullo de estar a vuestro lado y de cada paso que hemos dado juntos. Cada decisión que hemos tomado, siempre ha sido pensando en los vecinos y vecinas de San Antonio de Benagéber», señala.

Ha querido dar las gracias «a mis tenientes de alcaldía y a mi equipo, quienes han trabajado sin descanso este tiempo, a los técnicos municipales que sostienen con profesionalidad este Ayuntamiento y en los que me he apoyado para tomar cada decisión Y sobre todo a vosotros, mis vecinos y vecinas. Porque sois vosotros los que dais sentido a cada hora de esfuerzo por este municipio».

San Antonio de Benagéber es, según Tejedor, «un pueblo que late, que vibra, que se levanta siempre y que nunca se rinde. Un pueblo que mira al futuro con determinación y que no se deja encadenar por los intereses de unos pocos. Y hoy os digo con el corazón en la mano: nadie podrá arrebataros la esperanza. Pase lo que pase el 24 de septiembre, yo seguiré estando orgullosa de mi pueblo. Orgullosa de haber caminado a vuestro lado. Porque este camino que hemos abierto ya no tiene vuelta atrás. Porque el San Antonio que hemos empezado a construir entre todos y todas es imparable».

«Y si hoy nos quieren arrebatar el gobierno, que lo intenten. Porque tal vez puedan ganar una votación en el hemiciclo, pero no van a vencer la fuerza de la gente que quiere un San Antonio mejor. Jamás podrán frenar lo que juntos hemos despertado», ha proseguido en la misiva.

«Este pueblo es nuestro. Es vuestro. Y su futuro, os lo prometo, será tan grande como vuestros sueños. Gracias, de todo corazón. ¡Seguimos!», ha finalizado.