Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El consejo del Sabadell recomienda no acudir a la opa de BBVA: «Destruye valor para los accionistas»
Tejedor, en una reciente visita a un colegio de la localidad. LP

UCIN acusa a la alcaldesa de San Antonio de Benagéber de tránsfuga y recuerda que abandonó el partido en julio

La formación señala a Tejedor, a quien le han presentado una moción de censura, como miembro de la Unión Municipalista

Manuel García

San Antonio de Benagéber

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:31

Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) ha recordado «a los medios de comunicación y a la ciudadanía que la actual alcaldesa de San Antonio de Benagéber, Eva María Tejedor, no pertenece a nuestro partido desde el pasado mes de julio, por lo que en la actualidad es concejala no adscrita».

Cabe recordar que esta semana se ha anunciado una moción de censura contra Tejedor que encabezará Enrique Santafosta, exalcalde y recientemente nuevo miembro del PP.

En dicha fecha, han apuntado desde esta formación, Tejedor abandonó UCIN, «y forma parte de la Ejecutiva de Unión Municipalista de la Comunidad Valenciana presidida por el alcalde de izquierdas de Ontinyent Jorge Rodríguez. Por lo tanto, queremos aclarar que la señora Tejedor no representa a UCIN en ninguna de sus actuaciones o declaraciones».

De acuerdo con lo establecido por el Pacto Antitransfuguismo, siguen desde UCIN, al haber sido elegida como candidata de UCIN y haber abandonado posteriormente el partido sin renunciar a su cargo, la alcaldesa debe ser considerada un miembro del grupo de No Adscritos.

Su permanencia en el gobierno municipal, representando a una formación distinta a la que la llevó al cargo, «es una situación de transfuguismo, lo cual contraviene los principios de lealtad política y la voluntad de los votantes que confiaron en la lista de UCIN».

UCIN ha asegurado que tiene conocimiento «de la íntima relación política y personal de la señora Eva Tejedor con los líderes del partido de izquierda Ens Uneix Jorge Rodríguez y Natalia Enguix, máximos representantes a su vez de Unión Municipalista en la Comunidad Valenciana».

UCIN ha destacado además que, «la prueba de que Unión Municipalista son de izquierdas, es que en estos días Unión Municipalista ha mostrado un enorme interés en fichar a la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra».

Desde el partido han reafirmado «su compromiso con la transparencia y la ética política, y lamenta que este tipo de situaciones puedan generar confusión entre la ciudadanía».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestado por apuñalar a dos hombres en Mislata en dos noches consecutivas
  2. 2

    Valencia amplía la ayuda del cheque-bebé a 400 euros por familia
  3. 3

    Una megainversión de 120 millones convertirá a Valencia en la primera ciudad europea autosuficiente en agua ante emergencias
  4. 4 La hija de José Luis Gil da la última hora del estado de salud del actor: «Ya nada es igual, los médicos fueron demoledores»
  5. 5

    Todo lo que se sabe del bombardeo ruso sobre Polonia
  6. 6 Una mujer logra una pensión de 2.071,29 euros al compatibilizar jubilación y viudedad después de que la Seguridad Social lo impidiera por ser incompatible
  7. 7

    La jueza de la dana plantea de nuevo a Mazón declarar como investigado y cita como testigo a su vicepresidenta
  8. 8 Retrasos en cuatro líneas de Metrovalencia por problemas de suministro eléctrico
  9. 9

    Los 55 anuncios de Catalá durante el debate del estado de la ciudad
  10. 10 Una mujer con cáncer consigue la pensión por incapacidad permanente total después de que la Seguridad Social se la denegara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias UCIN acusa a la alcaldesa de San Antonio de Benagéber de tránsfuga y recuerda que abandonó el partido en julio

UCIN acusa a la alcaldesa de San Antonio de Benagéber de tránsfuga y recuerda que abandonó el partido en julio