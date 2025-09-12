UCIN acusa a la alcaldesa de San Antonio de Benagéber de tránsfuga y recuerda que abandonó el partido en julio La formación señala a Tejedor, a quien le han presentado una moción de censura, como miembro de la Unión Municipalista

Tejedor, en una reciente visita a un colegio de la localidad.

Manuel García San Antonio de Benagéber Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:31 | Actualizado 07:41h. Comenta Compartir

Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) ha recordado «a los medios de comunicación y a la ciudadanía que la actual alcaldesa de San Antonio de Benagéber, Eva María Tejedor, no pertenece a nuestro partido desde el pasado mes de julio, por lo que en la actualidad es concejala no adscrita».

Cabe recordar que esta semana se ha anunciado una moción de censura contra Tejedor que encabezará Enrique Santafosta, exalcalde y recientemente nuevo miembro del PP.

En dicha fecha, han apuntado desde esta formación, Tejedor abandonó UCIN, «y forma parte de la Ejecutiva de Unión Municipalista de la Comunidad Valenciana presidida por el alcalde de izquierdas de Ontinyent Jorge Rodríguez. Por lo tanto, queremos aclarar que la señora Tejedor no representa a UCIN en ninguna de sus actuaciones o declaraciones».

De acuerdo con lo establecido por el Pacto Antitransfuguismo, siguen desde UCIN, al haber sido elegida como candidata de UCIN y haber abandonado posteriormente el partido sin renunciar a su cargo, la alcaldesa debe ser considerada un miembro del grupo de No Adscritos.

Su permanencia en el gobierno municipal, representando a una formación distinta a la que la llevó al cargo, «es una situación de transfuguismo, lo cual contraviene los principios de lealtad política y la voluntad de los votantes que confiaron en la lista de UCIN».

UCIN ha asegurado que tiene conocimiento «de la íntima relación política y personal de la señora Eva Tejedor con los líderes del partido de izquierda Ens Uneix Jorge Rodríguez y Natalia Enguix, máximos representantes a su vez de Unión Municipalista en la Comunidad Valenciana».

UCIN ha destacado además que, «la prueba de que Unión Municipalista son de izquierdas, es que en estos días Unión Municipalista ha mostrado un enorme interés en fichar a la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra».

Desde el partido han reafirmado «su compromiso con la transparencia y la ética política, y lamenta que este tipo de situaciones puedan generar confusión entre la ciudadanía».