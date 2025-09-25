Enrique Santafosta: «No sabemos muy bien qué nos vamos a encontrar» El nuevo alcalde de San Antonio de Benagéber tiene el objetivo de tener unas cuentas municipales para diciembre y ve muy lejos 2027 para tener posibles acuerdos electorales

Manuel García San Antonio de Benagéber Jueves, 25 de septiembre 2025, 01:43

-Pocos minutos después de ser elegido alcalde tras prosperar la moción de censura, Enrique Santafosta expone sus primeras sensaciones. ¿Cómo afronta su segunda estancia en el cargo y la segunda mitad de la legislatura?

-Hemos estado semanas trabajando, reuniéndonos, fijando objetivos y fijando metas. Creo que al final es la forma mejor de entrar a gobernar, tener los objetivos claros. No queda mucho tiempo, 18 o 19 meses es poco tiempo en la administración. No sabemos bien qué nos vamos a encontrar, pero sí que es verdad que vamos a arrojar luz sobre ciertos asuntos que se ha querido un poco dejar la sombra de la duda sobre el anterior gobierno y que están muy claros judicialmente, como es esa trama ilícita que decían que había de capitales. No es una trama ilícita, es una persona, un funcionario con nombres y apellidos que ha realizado una serie de actividades ilícitas, pero que nada tiene que ver el anterior gobierno ni este tampoco, aunque se ha producido durante este. Creo que las cosas hay que contarlas con seriedad y sobre todo cuando estás hablando de dinero público. Ni este gobierno ni el anterior hemos tenido que ver con la irresponsabilidad y el mal ejercicio de un funcionario.

-Entonces la investigación que está en marcha no se va a parar de ninguna manera.

-No, no se va a parar, vamos a ver qué es lo que hay, porque tampoco nunca nos han informado de nada exactamente. Tengo que decir que a mí ni por vía judicial ni por vía de investigación nadie se ha puesto en un año en contacto conmigo por este asunto y por lo tanto, entiendo que es un asunto, por lo que yo he podido ver, que judicialmente está bastante claro. Porque, y hablo desde un poco desde la prudencia sin conocer el caso, creo que está todo bastante claro, se ha devuelto el dinero y en fin, nada tiene que ver ningún político, ni los de antes ni los de ahora.

-¿Cuál va a ser su primera medida como alcalde?

-Yo creo que lo primero es hacer un presupuesto, ese es el compromiso, que los presupuestos estén listos para diciembre. Es es uno de los principales compromisos porque sin presupuestos pocas políticas puedes hacer. A partir de ahí, vamos a ver cómo está la situación económica del Ayuntamiento, vamos a plantear unos presupuestos antes del mes de diciembre encima de la mesa para que entren en vigor en enero. Ese es el primero de los retos. Y después, poner la obra de la Casa de la Cultura en marcha, que lleva dos años parada, darle prioridad a la ampliación del instituto y sobre todo, sobre todo estar muy cerca y con la mano tendida a los vecinos Para mí, en mi primera etapa siempre fue muy importante el contacto con los vecinos, es lo que más me aporta y en eso es en lo que más me voy a centrar, en el contacto directo con mis vecinos, en atenderles y en ayudarles quizá no en grandes proyectos, pero sí en las pequeñas cosas del día a día que para ellos son dificultades que al final son las que les afectan y les molestan.

-¿Qué le ha parecido la salida del salón de plenos de los concejales que han votado en contra de la moción de censura cuando iba a hablar la concejala de Vox María José Esteve (una de las firmantes de la moción)?

-Me parece muy mal. Yo creo que yo aguanté una investidura donde había sido el candidato más votado, donde había llegado además a un pacto firmado y en el que fui engañado por el señor Trejo. Yo aguanté estoicamente, hice mi discurso y aguanté todo lo que tuvieron que decirme, entregué las llaves e hice el cambio de poderes. Creo que esto es una forma clara de la falta de transparencia que se ha tenido y de la falta de espíritu democrático. Y luego hay una cosa que sí que me llama la atención. Dicen que utilizamos las administraciones a nuestro antojo y hemos podido ver cómo el salón de plenos, cuando hemos llegado ya tenía los sitios reservados para un montón de gente que ha dejado entrar la alcaldesa antes de las 12 menos diez que se abría el salón de plenos. Por eso estaban posicionados y con los sitios privilegiados de este salón de plenos. Creo que eso no es estar por el pueblo. Al pueblo se le ha tenido en la calle y aquí dentro estaban concejales de otros municipios y gente que apoyaba a la alcaldesa, que se ha asegurado de que estuvieran en primera fila. Me parece una falta de respeto al ciudadano para despedirse.

-¿Hay algún tipo de preacuerdo perfilado de cara a las próximas elecciones?

-Yo me encontraba en este momento trabajando con el Partido Popular, reestructurando el Partido Popular de San Antonio de Benagéber, encaminado al proyecto 2027. De hecho, hay un buen equipo detrás que va a seguir trabajando paralelamente a mis labores de gobierno, ese equipo va a seguir trabajando en el proyecto de 2027, porque ya lo teníamos muy avanzado con un equipo formado. Vamos a seguir trabajando paralelamente para ello, porque esto no acaba aquí.

-Lo que me refería a si hay algún tipo de preacuerdo de si los números dieran continuar con el equipo que ahora empiezan.

-Eso es muy pronto. Después de lo que pasó en la pasada legislatura, yo creo que lo que hay que hacer ahora es trabajar con lo que tenemos y cuando venga el futuro trabajaremos con lo que tengamos.