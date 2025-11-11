La exalcaldesa de San Antonio de Benagéber Eva Tejedor impulsa un nuevo partido municipalista 'Unidos por SAB' surge con el objetivo de recuperar la alcaldía en 2027

La exalcaldesa de San Antonio de Benagéber y actual concejala, Eva María Tejedor Marí, ha anunciado la creación de 'Unidos por SAB', una nueva formación de carácter municipalista con la que aspira a recuperar la alcaldía en las próximas elecciones municipales.

Tejedor, que ya lideró el Ayuntamiento durante dos años y medio y también ha ejercido de concejala de Fiestas en el pasado, «vio interrumpido su mandato tras una moción de censura apoyada por una edil tránsfuga, que ha sido expulsada de su partido. Ahora, tras un tiempo de reflexión y regreso a su actividad profesional, afirma haber renovado su impulso y compromiso con San Antonio de Benagéber, desde una visión de centro y con vocación de servicio público», han señalado mediante un comunicado.

«Los tentáculos de los intereses económicos y las grandes siglas son poderosos, pero mi compromiso con los vecinos sigue intacto. Me debo a la gente de San Antonio de Benagéber y al futuro de un pueblo que vive constantemente amenazado por políticos deshonestos que quieren enriquecerse a nuestra costa», ha declarado Eva María Tejedor.

La exalcaldesa enmarca este nuevo proyecto dentro de la Unión Municipalista, la gran estructura política de la Comunitat Valenciana que agrupa a los principales partidos de ámbito local, y desde la que se busca fortalecer el municipalismo valenciano como herramienta de gestión cercana, eficaz y transparente.

El presidente de Unión Municipalista, David García, ha destacado que el nacimiento de esta nueva formación «es una muy buena noticia para el municipalismo valenciano. Eva María Tejedor representa la política útil, honesta y centrada en las personas: cuentas claras, servicios públicos que funcionen y decisiones tomadas aquí, no en despachos lejanos. Desde Unión Municipalista vamos a acompañarles con todo nuestro apoyo y experiencia para recuperar la alcaldía en 2027 y devolver la estabilidad y la buena gestión al municipio.»

'Unidos por SAB' nace «con un enfoque centrado en las personas y en la mejora de la calidad de vida en todo el municipio —incluyendo el casco urbano, Montesano, Cumbres, San Vicente, Colinas, Pla del Pou, Benagolf y las viviendas diseminadas—, Unidos por SAB nace con la intención de ser una alternativa constructiva, sin favoritismos y con una gestión basada en la proximidad, la transparencia, el amor por San Antonio de Benagéber y el sentido común».

Eva María Tejedor Marí ha subrayado que su labor de oposición se mantiene activa y que cada día más vecinos le transmiten su preocupación por el rumbo actual del municipio. «Comienza un periodo ilusionante y de reconstrucción, en el que trabajaremos para reunir a un equipo plural, preparado y representativo de todas las zonas de San Antonio de Benagéber», ha concluido.

Fundada en 2024, Unión Municipalista es una confederación que agrupa ya a 300 partidos locales independientes de toda España. Una formación que aspira en las elecciones municipales de 2027 a aumentar sus representantes en ayuntamientos, diputaciones y entidades supramunicipales. Unión Municipalista presentará por primera vez candidaturas a las elecciones autonómicas y obtener representación en parlamentos regionales.