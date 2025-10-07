Así queda el nuevo gobierno de San Antonio de Benagéber Andrea Méndez será la primera teniente de alcalde en el equipo que lidera Enrique Santafosta tras prosperar la moción de censura el pasado 24 de septiembre

Manuel García San Antonio de Benagéber Martes, 7 de octubre 2025, 12:06 Comenta Compartir

Unos días después de que prosperara la moción de censura, el pasado 24 de septiembre, el nuevo gobierno de San Antonio de Benagéber ha anunciado el reparto de las áreas de trabajo. Enrique Santafosta (recientemente incorporado a las filas del PP) ocupará la alcaldía.

Posteriormente, Andrea Méndez será la primera Teniente de Alcalde. Se encargará de las áreas de Bienestar Social, Políticas Inclusivas, Igualdad, Bienestar Animal y Nuevas Tecnologías. Pertenece al Grupo Municipal Agrupación Independiente de San Antonio de Benagéber.

María José Esteve Martínez, la concejala de Vox, será la segunda teniente de alcalde y asumirá Urbanismo, Personal, Juventud, Infancia y Cultura.

El popular Enrique Celda será el tercer teniente del alcalde y concejal de Contratación, Régimen Interior, Fiestas, Educación, Partipación Ciudadana y Transparencia.

María Inmaculada Bulls, también de Aisab, será la concejala de Deportes, Movilidad y Atención al Ciudadano.

Su compañero de partido Fernando José Faubel asumirá Comercio y Desarrollo Local, Servicios y Medio Ambiente. Finalmente, María Ángeles Irles, también de Aisab, será la responsable de Sanidad y Seguridad Ciudadana.