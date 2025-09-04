Sagunto aprueba una declaración institucional en apoyo al club de Pescadores AHM ante la denegación de licencias por motivos de edad El Consistorio solicita a la Federación de Pesca de la Comunidad Valenciana que garantice el derecho a las personas mayores de 85 años a practicar este deporte federado

El pleno de Sagunto ha aprobado por unanimidad una declaración institucional para apoyar al club de Pescadores Deportivos a Caña de Altos Hornos del Mediterráneo de Puerto de Sagunto. Este acuerdo ha salido adelante «ante la vulneración del principio de igualdad y no discriminación que han sufrido siete miembros del club, personas a las que se les ha denegado la expedición de licencias federativas para la práctica de la pesca deportiva por superar los 85 años de edad».

El Pleno solicita a la Federación de Pesca de la Comunidad Valenciana (FPCV) que garantice el derecho a practicar este deporte federado en condiciones de igualdad, incluyendo fórmulas que no supongan discriminación por razón de edad. Asimismo, también se requiere a la FPCV que informe sobre los cimientos jurídicos y técnicos de la limitación de edad máxima, así como sobre la inexistencia de medidas alternativas de cobertura de riesgo.

Tal y como se detalla en la exposición de motivos del documento aprobado: «La medida, que es claramente discriminatoria por motivos de edad, se toma amparándose en la póliza de seguros contratada por la FPCV, que excluye expresamente de cobertura a personas que superan los 85 años argumentando que este hecho comporta un incremento de riesgo inasumible».

Cabe mencionar que el club de Pescadores AHM contactó con la FPCV con la intención de obtener una explicación sobre la situación y buscar posibles medidas alternativas. «Sin embargo, la FPCV respondió de manera muy escueta, sin desarrollar de manera técnica ni jurídica la limitación de edad y sin abrirse a contemplar medidas alternativas», se especifica en la declaración institucional.

Ante esta situación, el club de Pescadores AHM ha presentado una reclamación en el Consejo Superior de Deportes por discriminación por razón de edad, con el objetivo de que se adopten «las medidas oportunas para garantizar el derecho del reclamante y otros deportistas en idéntica situación a practicar el deporte federado en condiciones de igualdad, incluida la posibilidad de subscribir seguros alternativos o fórmulas que no supongan discriminación por razón de edad».

En el texto aprobado también se afirma que el club de Pescadores AHM ha recibido presiones por parte de la FPCV: «Una actitud totalmente inaceptable por parte de la Federación de Pesca de la Comunidad Valenciana, que más que buscar una solución al problema, se centra en castigar a aquellos que se muestran críticos con su gestión».

La declaración institucional aprobada por unanimidad concluye explicando que la denegación de las licencias a las personas mayores de 85 años se produce de manera automática y sin evaluación individualizada de la aptitud física: «Tampoco se contempla la posibilidad de contratar seguros alternativos que permitan cubrir los riesgos asociados ni se ha generado un espacio de debate y trabajo para conseguir una solución que permita a todas las personas practicar la pesca».

Postura de la Federación

Desde la Federación de Pesca de la Comunitat recordaron, tras la consulta de LAS PROVINCIAS, que en abril, al revisar en profundidad los pormenores de la póliza suscrita, tuvieron conocimiento de que existía este límite de edad de 85 años «no negociable para la compañía de seguros». En la misma misiva añadían que, «en esta tesitura y a fin de no incurrir en responsabilidades, nos vemos obligados, muy a nuestro pesar, a dejar sin efecto la validez y vigencia de las licencias federativas tramitadas por el Club y expedidas por la Federación con destino a todos aquellos socios que excedan los 85 años» y se devolvió el dinero a todos los que ya lo habían abonado.

Así, fuentes de la entidad han señalado que, con las dificultades propias de haber superado un mes de agosto complicado para realizar estos trámites, siguen rastreando el mercado de las pólizas para federaciones deportivas e incluso se han puesto en contacto con el director general de Deportes «con el objetivo de conseguir una póliza que pueda cubrir a todo el que quiera federarse» independientemente de su edad.