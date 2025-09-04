Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz cambia este jueves: las horas más baratas y más caras
Tres pescadores lanzan la caña en un río. Miguel Herreros

Los mayores de 85 años también quieren pescar

El club de Sagunto ve discriminación al excluir la póliza de seguros contratada por la Federación Valenciana a quienes superan esta edad y pide el apoyo del pleno

Manuel García

Sagunto

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:57

«Una medida claramente discriminatoria». El Club de Pescadores Deportivos a Caña de Altos Hornos del Mediterráneo de Puerto de Sagunto ha presentado un escrito ... que se debatirá en el pleno de la capital del Camp de Morvedre de este jueves y en el que piden apoyo ante lo que consideran una «vulneración del principio de igualdad y no discriminación por razón de edad en la expedición de licencias deportivas». En el documento explican que la Federación de Pesca de la Comunidad Valenciana (FPCV) ha denegado la expedición de la licencia federativa para la práctica del deporte de la pesca en la zona portuaria de Sagunto a siete miembros del Club de Pescadores Deportivos a Caña de Altos Hornos del Mediterráneo de Puerto de Sagunto «por el único motivo de haber superado la edad de 85 años».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Inspección de Trabajo transforma cientos de contratos de Educación en fijos antes de que comience el curso
  2. 2 Tres vecinos persiguen y retienen a un ladrón que robó el bolso a una mujer en Valencia
  3. 3

    La Generalitat envió 6.000 emails y 22.000 SMS para alertar de la dana, pero solo tres Ayuntamientos convocaron sus gabinetes de crisis
  4. 4 Se buscan 4 personas mayores de 60 años para compartir pisos en un «pueblo mágico» de Valencia
  5. 5

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  6. 6 Los destinos a los que deja de volar Ryanair este invierno y los 5 aeropuertos en los que elimina hasta el 46% de billetes de avión
  7. 7 Un tren arrolla a una persona en la estación de Carcaixent
  8. 8 Un incendio en un desguace de Quart de Poblet provoca una gran columna de humo
  9. 9

    La Comunitat perderá tres conexiones directas este invierno por los recortes de Ryanair
  10. 10 Detenido por atropellar a un hombre tras una discusión de tráfico en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los mayores de 85 años también quieren pescar

Los mayores de 85 años también quieren pescar