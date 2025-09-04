Los mayores de 85 años también quieren pescar

«Una medida claramente discriminatoria». El Club de Pescadores Deportivos a Caña de Altos Hornos del Mediterráneo de Puerto de Sagunto ha presentado un escrito ... que se debatirá en el pleno de la capital del Camp de Morvedre de este jueves y en el que piden apoyo ante lo que consideran una «vulneración del principio de igualdad y no discriminación por razón de edad en la expedición de licencias deportivas». En el documento explican que la Federación de Pesca de la Comunidad Valenciana (FPCV) ha denegado la expedición de la licencia federativa para la práctica del deporte de la pesca en la zona portuaria de Sagunto a siete miembros del Club de Pescadores Deportivos a Caña de Altos Hornos del Mediterráneo de Puerto de Sagunto «por el único motivo de haber superado la edad de 85 años».

La medida, que consideran «claramente discriminatoria por motivos de edad, se toma amparándose en la póliza de seguros contratada por esta Federación, que excluye expresamente de cobertura a personas que superan esa edad argumentando que este hecho comporta un incremento de riesgo inasumible».

La FPCV, según el escrito que el club ha presentado para que se debata en el pleno, estipula todos los años dos pólizas de seguros para todos los pescadores federados, una de responsabilidad civil (un euro por socio) y otra para accidentes (1,18 euros por socio). Cada año cambian de aseguradora y para 2025 se contrató con una compañía «sin tener en cuenta que esta compañía tiene un límite de edad, 70 años, para conceder un seguro por accidentes. Posteriormente, este límite se amplió hasta los 85 años».

«A pesar de esto», se lamentan desde el club, «la FPCV concedió todas las licencias federativas con la inclusión de las coberturas de seguros sin atender la edad de los demandantes hasta que se dieron cuenta del error. El 29 de abril de 2025 remitieron una carta a todos los clubes informando de la suspensión de las licencias federativas a las personas mayores de 85 años y, con esto, la prohibición para estas personas de entrar en las Zonas de Pesca Controladas.

Ante esta situación, el Club de Pescadores AHM ha presentado una reclamación ante el Consejo Superior de Deportes «por discriminación por razón de edad, con el objetivo que se adopten las medidas oportunas para garantizar el derecho del reclamante y otros deportistas en idéntica situación a practicar el deporte federado en condiciones de igualdad, incluida la posibilidad de subscribir seguros alternativos o fórmulas que no supongan discriminación por razón de edad».

A todo esto, han denunciado, «hay que sumar las presiones que ha recibido el Club de Pescadores AHM por parte de la Federación después de expresar su malestar de manera pública en redes sociales. En una carta remitida al Club el 19 de junio de 2015 la Federación trasladaba su intención de «reconsiderar el actual modelo de gestión de la Zona de Pesca de Controlada de Puerto de Sagunto, y abrir, a partir del próximo año, la posibilidad de incorporar a nuevos clubes al consorcio». Una actitud totalmente inaceptable por parte de la Federación, que más que buscar una solución en el problema, se centra en castigar a aquellos que se muestran críticos con su gestión».

Han recordado que la denegación de la licencias a las personas mayores de 85 años «se produce de manera automática y sin evaluación individualizada de la aptitud física. Tampoco se contempla la posibilidad de contratar seguros alternativos que permiten cubrir los riesgos asociados ni se ha generado un espacio de debate y trabajo para conseguir una solución que permita a todas las personas practicar la pesca».

La decisión adoptada por la Federación vulnera, en su opinión, «el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española, el espíritu y finalidad de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como los principios de promoción de la igualdad, la no discriminación y la inclusión en la práctica deportiva establecidos en la ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, recogidos en el artículo 2.1».

Del mismo modo, han agregado, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional «exige que las restricciones al ejercicio de derechos fundamentales, como la igualdad y la no discriminación, sean proporcionadas, necesarias y fundamentadas en criterios objetivos, nunca en meros automatismos».

En busca de un seguro más completo

Desde la Federación de Pesca de la Comunitat recordaron que en abril, al revisar en profundidad los pormenores de la póliza suscrita, tuvieron conocimiento de que existía este límite de edad de 85 años «no negociable para la compañía de seguros». En la misma misiva añadían que, «en esta tesitura y a fin de no incurrir en responsabilidades, nos vemos obligados, muy a nuestro pesar, a dejar sin efecto la validez y vigencia de las licencias federativas tramitadas por el Club y expedidas por la Federación con destino a todos aquellos socios que excedan los 85 años» y se devolvió el dinero a todos los que ya lo habían abonado.

Así, fuentes de la entidad han señalado que, con las dificultades propias de haber superado un mes de agosto complicado para realizar estos trámites, siguen rastreando el mercado de las pólizas para federaciones deportivas e incluso se han puesto en contacto con el director general de Deportes «con el objetivo de conseguir una póliza que pueda cubrir a todo el que quiera federarse» independientemente de su edad.

Acuerdos del pleno

De este modo, los pescadores quieren que el pleno de Sagunto tome varios acuerdos. En primer lugar, que el Ayuntamiento manifieste su apoyo al Club de Pescadores Deportivos a Caña de Altos Hornos del Mediterráneo de Puerto de Sagunto y a las personas socias mayores de 85 años ante una posible vulneración del principio de igualdad y no discriminación por razón de edad en la expedición de licencias deportivas.

También, que solicite a la Federación de Pesca de la Comunidad Valenciana que informe sobre los cimientos jurídicos y técnicos de la limitación de edad máxima, así como sobre la inexistencia de medidas alternativas de cobertura de riesgo.

Asimismo, demanda que esta Federación adopte las medidas oportunas para garantizar el derecho de las personas mayores de 85 años y otros deportistas en idéntica situación a practicar el deporte federado en condiciones de igualdad, incluida la posibilidad de subscribir seguros alternativos o fórmulas que no supongan discriminación por razón de edad.

Finalmente, quieren que se dé traslado del contenido de esta declaración institucional al Club de Pescadores Deportivos a Caña de Altos Hornos del Mediterráneo de Puerto de Sagunto, a la Federación de Pesca de la Comunidad Valenciana, a la Federación Española de Pesca y Casting, al Consejo Superior de Deportes, a la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, así como a la Dirección General de Pesca de la Generalitat Valenciana. Finalmente, piden que también se informe al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como a la Secretaría General de Pesca del Gobierno de España.