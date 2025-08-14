Horarios especiales de El Corte Inglés en la Comunitat este viernes 15 de agosto Las dos tiendas de Alicante abren sus puertas en la festividad de la Asunción

España celebra este viernes 15 de agosto la festividad de la Asunción, por lo que muchos comercios y grandes superficies permanecerán cerrados. Sólo algunas tiendas situadas en zonas de gran afluencia turística abrirán sus puertas.

En Alicante, los centros de El Corte Inglés abrirán sus puertas en horario de 11.00 a 21.00 horas, el habitual de festivos y domingos. Se trata de las tiendas situadas en la Avenida de Maisonnave 53 y en la Avenida de Federico Soto 1-3.

Los centros de El Corte Inglés de Valencia permanecerán cerrados durante este viernes 15 de agosto.

El Corte Inglés abre en Alicante y Valencia casi todos los domingos y festivos desde el 15 de junio, ofreciendo así más facilidades a sus clientes en una de las épocas más dinámicas del año.

Esta ampliación del horario responde a la inclusión de estos establecimientos dentro de las Zonas de Gran Afluencia Turística de ambas ciudades, de acuerdo con la Ley 3/2018 de la Generalitat Valenciana, que regula la actividad comercial en zonas de gran afluencia turística.

Los centros que abrirán en domingo y festivos son: En Alicante, El Corte Inglés Maisonnave y El Corte Inglés Federico Soto; en Valencia, El Corte Inglés Pintor Sorolla, El Corte Inglés Colón, El Corte Inglés Nuevo Centro, El Corte Inglés Avenida de Francia y el Centro Comercial Ademuz-Hipercor.

Durante estos seis meses, los centros abrirán de 11:00 a 21:00 horas todos los domingos y festivos, salvo en las fechas que se detallan a continuación.

- 24 de junio, festividad de San Juan (abre Valencia, pero no Alicante)

- 15 de agosto, festividad de la Asunción (abre Alicante, pero no Valencia)

- 9 de octubre, Dia de la Comunitat Valenciana

- 25 de diciembre, Navidad

- 1 de enero, Año Nuevo

- 6 de enero, Reyes Magos

